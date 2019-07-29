Ankara Valisi Şahin'den Kahramankazan'a ziyaret

ANKARA (AA) – Ankara Valisi Vasip Şahin, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’u makamında ziyaret etti.

İlçeye gelişinde bazı fabrikaları ziyaret eden Vali Şahin, buradan belediyeye geçti. Belediyeye gelişinde çiçeklerle karşılanan Vali Şahin’e Başkan Oğuz belediye girişindeki şehitler köşesi, Mavi Ay Hizmet Birimi ve İşkur Hizmet Noktası hakkında bilgiler verdi.

Başkan Oğuz, Vali Şahin’e Türk kahve fincan takımı hediye etti.

Ziyaret sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, "Ben geçen hafta sayın Valimizi makamında ziyaret etmiştim. Bugün de Vali bey hem iade-i ziyaret hem de hayırlı olsun demek için ilçemizi ziyaret etti. Hayırlı olsun dileklerini iletti, çalışmalarımızda yanımızda olduğunu söyledi." dedi.