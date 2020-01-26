Ankara'da 71. Hindistan Cumhuriyet Günü kutlandı

ANKARA (AA) – Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Vanaja Thekkat'ın ev sahipliğinde, 71. Hindistan Cumhuriyet Günü resepsiyonu düzenlendi.

Başkentte bir otelde düzenlenen resepsiyona yerli ve yabancı misyon şefleri, bürokratlar, akademisyenler, basın mensupları ve diğer davetliler katıldı.

Maslahatgüzar Thekkat, resepsiyonda yaptığı konuşmada, Elazığ'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Hindistan için "Gandi'nin vatanı" ifadesini kullanan Thekkat, "Hindistan barış içerisinde bir arada yaşamaya inanmış ve bu politikayı uluslararası ilişkilerde de uygulamaya gayret etmiştir." dedi.

Thekkat, ülkesinin eğitim, bilim, sağlık, bilişim, yenilenebilir enerji alanlarında büyük ilerleme katettiğini söyledi.

İki ülke ilişkilerinin tarihi bağlara sahip olduğunu dile getiren Thekkat, son zamanlardaki üst düzey ziyaretlerle Hindistan'ın, Türkiye'nin ilk 10 ticari ortağı arasında yer aldığını aktardı.

– 10 milyar dolarlık ticari hacim eşiği

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ise konuşmasında Hindistan hükümeti ve halkının 71. Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik etti.

Önal, Hindistan'ın küresel bir aktör, ekonomik ve ticari iş birliği açısından yükselen trend ve Türkiye için önemli bir partner olduğunu vurguladı.

İki ülke ilişkilerinin büyük potansiyelinin altını çizen Önal, "Bu açıdan, biz 'Yeniden Asya' inisiyatifini başlattık ve bu, tam anlamıyla Asya'ya yeniden odaklanma anlamına geliyor. Hindistan'ın özel bir yeri var." ifadesini kullandı.

Önal, son 20 yılda ikili ticaret hacminin büyük bir gelişme gösterdiğini belirterek, iki ülke liderlerinin koyduğu 10 milyar dolar hedefine ulaşılmasında da kararlı olduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Türkiye-Hindistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, Bakan Yardımcısı Önal ve Maslahatgüzar Thekkat, pasta kesti.

Sivil ve askeri misyon temsilcilerinin sahne alanında çektirdiği aile fotoğrafının ardından davetliler, Hint mutfağının lezzetlerini tatma fırsatı buldu.