Ankara'da “Geçmişten Günümüze Türkiye ve Pakistan İlişkileri” sempozyumu

ANKARA (AA) – Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği iş birliğinde, "Geçmişten Günümüze Türkiye ve Pakistan İlişkileri" konulu sempozyum düzenlendi.

YTB'nin Ankara'daki Hamamönü Ofisi'nde gerçekleştirilen programa, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu ile YTB Kültürel ve Sosyal İşler Daire Başkanı Murat Kazancı katıldı.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Gazi, sempozyumun açılışındaki konuşmasında, iki ülkenin güçlü siyasi ve askeri ilişkilerine dikkati çekerek "Bir Pakistanlı doğduğunda o bir Pakistanlı, bir Keşmirli ve bir Türk'tür." dedi.

Milletvekili Gündoğdu, iki ülkenin paylaştığı ortak değerlere vurgu yaparak "İki devletiz ama kalbi tek atan tek bir milletiz." dedi.

Topçu da Türkiye ve Pakistan'ın birbirlerinin "kara gün dostu" olduğunu söyleyerek "Pakistan ve Türkiye, gökteki iki yıldız gibidir, karanlık çöktüğünde ortaya çıkarlar. Her zaman Pakistanlı kardeşlerimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.