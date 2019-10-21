Ankara'da Hindistan Yemek Günleri
ANKARA (AA) – Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliğince başkentte düzenlenen ve 24 Ekim'e kadar devam edecek Hindistan Yemek Günleri'nin açılışı yapıldı.
Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya'nın ev sahipliğinde bir otelde Hint kültürüne ait yemeklerin tanıtıldığı etkinliğe çok sayıda davetli katıldı.
Büyükelçi Bhattacharyya, yaptığı konuşmada, Hindistan'ın kuzeyi, güneyi ve batısının mutfak kültürünü tanıtmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, bugün son derece özel bir etkinliğin başladığını söyledi.
Hindistan'dan çok deneyimli iki şefin etkinlik için Ankara'ya geldiğini dile getiren Bhattacharyya, etkinliğin diğer günlerinde ülkesine özgü farklı yemeklerin misafirlere sunulacağını kaydetti.
Hindistan Yemek Günleri, 24 Ekim'e kadar Hint mutfağına ilgi duyan misafirleri ağırlayacak.
-
Ankara'da suç örgütüne operasyon
-
Ankara'da Hindistan Yemek Günleri
-
KAGEM'den “Geleneksel İslam Sanatları Sergisi”
-
GÜNCELLEME – Sivas'ta trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
-
Borsa İstanbul’un yeni Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla oldu
-
Rıza Çalımbay: “Antalyaspor maçı Galatasaray maçından zor”
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.