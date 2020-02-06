Ankara'da kaçakçılık operasyonu
ANKARA (AA) – Başkentte düzenlenen operasyonda 53 bin 495 cinsel içerikli ve kozmetik ürün ele geçirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, Çankaya ve Keçiören ilçesinde kaçak ürünler olduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 1 iş yeri ve 2 araçta insan sağlığını tehlikeye sokabilecek nitelikte 22 bin 388 adet cinsel içerikli ürün ile 31 bin 107 adet kozmetik ürün tespit edildi.
Olayla ilgili 3 kişininin gözaltına alındığı operasyonda, toplam 53 bin 495 adet ürün ele geçirildi.
BENZER HABERLER
-
Ankara'da kaçakçılık operasyonu
-
Kayseri'de şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu
-
Niğde'de şiddetli rüzgar nedeniyle uçan çatı yolu trafiğe kapattı
-
Hakkari'de şehit asker için tören yapıldı
-
Van'daki çığ felaketinde şehit olan askerin Eskişehir'deki ailesine haber verildi
-
Türk Harb-İş Sendikası, Vectrus'un İncirlik Hava Üssü ve Ankara'daki işten çıkarma kararını protesto etti
YORUM BIRAK
YORUMLAR
Hiç yorum yapılmamış.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.