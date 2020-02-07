Ankara'da kamyonetle pikabın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
ANKARA (AA) – Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Kemal Değirmencioğlu yönetimindeki 06 BCC 59 plakalı kamyonet, Beypazarı-Güdül kara yolu Yukarı Sanayi çıkışında Ali Biçer idaresindeki 06 BU 3428 plakalı pikapla çarpıştı.
Kazada, sürücülerden Ali Biçer ile araçta bulunan Hatice Biçer, Berkant Kaya ve Nazife Kaya yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
BENZER HABERLER
-
Başkentteki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
-
Futbol: Süper Lig
-
Niğde'de “Marka Kent Proje Raporu ve Logo Lansman”ı yapıldı
-
Ankara'da kamyonetle pikabın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
-
TAV’dan 764 milyon avro ciro
-
Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
Hiç yorum yapılmamış.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.