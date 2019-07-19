Ankara'da TOKİ konutları sahiplerine teslim ediliyor
ANKARA (AA) – Ankara'da Nallıhan ilçesinde yapımı tamamlanan TOKİ konutları hak sahiplerine teslim edileceği tarihler belirlendi.
Nallıhan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Nallıhan Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapımı tamamlanan, Nallıhan ilçesi Çayırhan Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarının 169 hak sahibine teslim 22-29 Temmuz'da sahiplerine teslim edilecek.
Çevre düzenlemesi de tamamlanan 169 konutun hak sahiplerine B1-1,B1-2'deki 31 konut 22 Temmuz'da, B1-3,B1-4 31 konut 24 Temmuz'da, B1-5, B1-6 30 konut 25 Temmuz'da, B1-7, B1-8 31 konut 26 Temmuz'da, C1-1, C1-2 30 konut ve C1-3 16 konut 29 Temmuz'da hak sahiplerine verilecek.
Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çayırhan Mahallesi'nde yapımı tamamlanan sosyal alanlarla birlikte hak sahiplerine 169 konutun teslim edileceğini söyledi.
Alanda çevre düzenleme ve yolların yapımının da tamamlandığına belirten Öntaş, "Vatandaş rahatlıkla konutlarına ulaşabilecek ve yapılan çevre düzenlemesiyle birlikte modern bir görünüme kavuştu. Herkese hayırlı olsun ve güle güle otursunlar." dedi.
-
Güney Koreli turistler Karapınar'da bir aileye konuk oldu
-
Kızılcahamam'a “Millet Bahçesi Projesi”
-
Beypazarı'nda 800 aileye evde bakım bakım hizmeti
-
Ankara'da TOKİ konutları sahiplerine teslim ediliyor
-
Kaleseramik'in Çeşme'de yenilediği mağazası açıldı
-
Hirfanlı'da Anadolu'nun 7 milyon yıllık doğa tarihi araştırılıyor
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]