Ankara'da uçurumdan yuvarlanan engelli kurtarıldı
ANKARA (AA) – Ankara'da 60 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan engelli, ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.
Keçiören ilçesi Karakaya Mahallesi'nde bulunan Hacıkadın deresi kenarına arkadaşıyla buluşmaya giden engelli Abdullah Altınsoy, protez takılı bacağının kayması sonucu yaklaşık 60 metre yükseklikteki uçurumdan yuvarlandı.
Altunsoy'un arkadaşı kurtarma çabaları sonuçsuz kalınca durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis, polis, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri, Altınsoy'u yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kurtardı.
Ekipler, kolu da protez olan Altınsoy'un çıkan protez bacağını dere kenarında buldu.
Altınsoy, sedyeyle ambulansa götürülürken, "Belki de insanlara bir iyilik yapmak için, birine güler yüz göstermek için Rabbim yaşatıyor beni. Devletin güler yüzünü gördüm, teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
Ambulansla hastaneye sevk edilen Altınsoy, tedavi altına alındı.
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Ankara'da uçurumdan yuvarlanan engelli kurtarıldı
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