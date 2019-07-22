Ankara'dan kısa kısa

ANKARA (AA) – Karayolları Beypazarı 43. Şube Şefliği yol kenarlarında bakım ve onarım çalışması yaptı.

Ekipleri kendi sorumluluğunda kalan alanlarda ilk olarak yol kenarlarında bulunan otları temizledi. Daha sonra yön levhaları ve yol çizgileri yenilendi.

Çalışmaların devam edeceği öğrenildi.

– Kur-an kursu öğrencileri Çanakkale'yi gezdi

Beypazarı Müftülüğü, Yatılı Bölge Erkek Hafızlık Kur-an kursunda okuyan, genç hafız adayları için Çanakkale gezisi düzenledi.

Fatih Cami Baş imam Hatibi Ahmet Kavas, din görevlisi Nevzat Aslan, refakatinde düzenlenen geziye 18 öğrenci katıldı.

Kavas, burada yaptığı açıklamada,müftülük tarafından düzenlenen gezide öğrencilerin ata, ecdat ve dedelerinin yattığı toprakları görme ve dua etme fırsatı bulduklarını söyledi.

– Başarılı öğrenciden Başkan Demirbaş'a ziyaret

YKS sınavında Türkiye'de 185. olan Sadet Boran, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı ziyaret etti.



Başkan Demirbaş, ziyarette Boran'ı başarısından dolayı tebrik ederek "Sadet Boran'ın başarısı tüm gençlerde farkındalık oluşturmak için çok önemli. Kızımız bize önemli bir şey söyledi. Telefon, sosyal medyada ve internetten uzak bir eğitim süreci yaşamış. Sadece okulda aldığı eğitimle ve derslerine yoğunlaşmayla bu başarıyı yakalamış. Ben kendisini, öğretmenlerini ve ailesini tebrik ediyorum." dedi.



Boran ise sınava çok iyi hazırlandığını, emeklerinin karşılığını aldığı için çok mutlu olduğunu belirterek Başkan Demirbaş'a kendisini kabul ettiği için teşekkür etti.