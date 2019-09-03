Ankara'dan kısa kısa

ANKARA (AA) – Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, ilçede esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

Acar, Soğuksu Caddesi'nde ziyaret ettiği ilçe esnafının beklentilerini dinleyerek istişarelerde bulundu.

"İlçeye ve ülkeye katma değer kazandıran esnaflarımızın her zaman yanındayız." diyen Acar, esnafın yaşadığı tüm sıkıntıların takipçisi olduklarını ifade etti.

Esnaf ve vatandaşlar Belediye Başkanı Süleyman Acar'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

– Jeopark Müzesi'ne ziyaretçi ilgisi

Kızılcahamam Belediyesi Jeopark Müzesi'ne ziyaretçi ilgisi artıyor.

İlçeye gelenler hafta içi ve hafta sonunda Jeopark Müzesi'ni ziyaret ederek Kızılcahamam'ın doğal güzelliklerini keşfediyor.

Müzeyi, ortalama hafta içi 400, hafta sonu bin kişi ziyaret ediyor.

– TMO'dan fındık alımı

Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) Beypazarı Ajans Müdürlüğünce, Bolu'nun Göynük ve Mudurnu ilçelerinde fındık alımlarına başlandığı bildirildi.

TMO Beypazarı Ajan Müdürü Abdullah Dinçer, TMO Göynük Ajans Şefliği aracılığıyla, bölgede fındık alımlarını başlattıklarını söyledi.

Dinçer, kilosu 15,50-17,50 TL arasında değişen fiyatlarından fındık alımlarında bulunduklarını belirterek, "Bu fiyat aralıkları fındık randımanına göre değişiyor. TMO'nun fiyat aralığı bu şekilde. TMO olarak alımı yapılan fındığın parasını, üreticiye 20 gün içinde ödüyoruz." dedi.

– Şehit yakınları ve gazilere destek olan Yüksel'e teşekkür plaketi

Çubuk Terör Mağdurları Dernek Başkanı Zeki Avan, şehit yakınları ve gazilere destek olan Yükselen Eğitim Kurumları Kurucu Müdürü Mehmet Yüksel'e teşekkür plaketi verdi.

Avan, Yüksel'i ziyaretinde, kurumun şehit aileleri ve gazilerine çok büyük destek verdiğini söyledi.

Mehmet Yüksel'in de her zaman yanlarında olduğunu belirten Avan, ‘"Sözde değil, her zaman özde biz şehit yakınlarının ve gazilerimizin yanında oldular. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Yüksel ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bu ülkede rahat bir şekilde eğitim ve öğretim hayatlarını sürdürebiliyorlarsa bunu şehit ve gazilere borçlu olduklarını anlatan Yüksel, "Asla şehit ve gazilerimize borcumuzu ödeyemeyiz, onlar için ne yapsak azdır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Avan tarafından Yüksel'e Türk bayrağı, şehitler panosu ve teşekkür plaketi takdim edildi.