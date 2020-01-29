Ankara'nın Çankaya ilçesinden deprem bölgesine 3 tır yardım
ANKARA (AA) – Ankara'da Çankaya Kaymakamlığının koordinasyonunda toplanan 3 tır yardım malzemesi, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli depremden etkilenenlere gönderildi.
Alınan bilgiye göre, vatandaşların Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremden etkilenenlere yardım etme yönündeki talepleri üzerine Çankaya Kaymakamlığı harekete geçti.
Deprem bölgesine gönderilmek üzere hazırlanan 5 bin gıda kolisi, 3 bin 407 battaniye, 2 bin 100 giysi kolisi, 313 ısıtıcı, 105 yatak ve diğer muhtelif yardım malzemelerinden oluşan malzemeler 3 tıra yüklendi.
Tırlar, Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara'nın da katıldığı törenle AFAD yetkililerine teslim edilmek üzere yolcu edildi.
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