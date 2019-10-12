Annelerden “ordumuzun yanındayız” mesajı

ESKİŞEHİR (AA) – AK Parti Odunpazarı İlçe Kadın Kolları Başkanlığı, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Türk ordusu için bir araya geldi.



Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hacı Havva Camisinde düzenlenen programda sefere çıkan Türk ordusu için Fetih Suresi okunarak dua edildi.

Etkinlikte konuşan İlçe Kadın Kolları Başkanı Esma Eserkaya, annelerin Türk ordusuna mesajının olduğunu belirterek, "Bizler 'Ordumuzun Yanındayız' sloganıyla gerçekleştirdiğimiz bu programda, Suriye'nin kuzeyinde toprak bütünlüğünü ve huzuru sağlamak için Fırat'ın doğusuna hareket eden kahraman ordumuzun yanında olduğumuzu dile getirmek istiyoruz." dedi.

Türkiye'nin bir olma vaktinin geldiğini kaydeden Eserkaya, "Bizler üstlendiğimiz her görevin ötesinde öncelikli olarak anneyiz. Sınır ötesi operasyonda görev alan tüm ana kuzuları için bugün bir araya gelerek manevi desteğimizi ilettik. Rabbim tüm askerlerimizi korusun.Sağ salim yurdumuza ve sevdiklerine kavuşmayı nasip etsin. Vakit tek yürek olma vakti." diye konuştu.