Annesini bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi
KONYA(AA) – Konya'nın Kulu ilçesinde tartıştığı annesini bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adliyeye çıkarıldı.
Ömeranlı Mahallesi'nde yaşayan Gülüzar K. (43) ile oğlu Emre K. (18), henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Emre K. annesini bıçakla yaraladı.
Çevredikilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ve jandarma sevk edildi. Gülüzar K. evde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Daha sonra hayati tehlikesi olduğu öğrenilen anne, Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Gözaltına alınan Emre K. ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.
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