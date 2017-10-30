ANTALYA, KONYA, ANKARA 100 KİLOMETRE KISALIYOR

Özaltun, yaptığı açıklamada, güzergahındaki Beyşehir ve Derebucak ilçelerini de yakından ilgilendiren Gembos güzergahlı Yeni Konya-Antalya arasında devam eden yol yapım çalışmalarının hız kesmeden sürdüğünü belirtti. Bu yol güzergahındaki çalışmaları yerinde görmek için Beyşehir Belediyesi olarak çalışmalara önemli destek veren AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu ve diğer Konya milletvekilleriyle birlikte ilgili kurum yöneticilerinin de katıldığı zaman zaman bölgeye inceleme gezileri düzenlediklerini de vurgulayan Özaltun, böylece yürütülen çalışmaları yerinde görme imkanı bulduklarını vurguladı. Özaltun, yaptığı açıklamada, güzergahındaki Beyşehir ve Derebucak ilçelerini de yakından ilgilendiren Gembos güzergahlı Yeni Konya-Antalya arasında devam eden yol yapım çalışmalarının hız kesmeden sürdüğünü belirtti. Bu yol güzergahındaki çalışmaları yerinde görmek için Beyşehir Belediyesi olarak çalışmalara önemli destek veren AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu ve diğer Konya milletvekilleriyle birlikte ilgili kurum yöneticilerinin de katıldığı zaman zaman bölgeye inceleme gezileri düzenlediklerini de vurgulayan Özaltun, böylece yürütülen çalışmaları yerinde görme imkanı bulduklarını vurguladı. Konya il sınırındaki çalışmaların tamamlandığını, Antalya il hudutları içerisindeki yol yapım faaliyetlerinin ise devam ettiğini vurgulayan Özaltun, “Bu yol güzergahında Antalya il sınırları içerisinde birinci tüp geçit dediğimiz Demirkapı Tüneli’nin inşa çalışmaları sona erdi. Ardından başlayan ikinci tünelin yapım çalışmalarında da önemli bir mesafenin alındığına yönelik yetkililerimizden bilgiler aldık. Demirkapı Tüneli’nden hemen sonra devam eden güzergahta da Karayolları’nın ihaleye çıkmasının ardından işi alan yüklenici firma tarafından başlatılan yol yapım çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Sadece Beyşehir olarak değil, Konya olarak da tamamlanmasını dört gözle beklediğimiz Yeni Konya-Antalya Karayolu’nun devreye girmesi ile İç Anadolu, Akdeniz’e ve sahil bölgelerine önemli ölçüde yaklaşacak. Ankara’dan turizmin başkenti olan Antalya’ya ulaşım yaklaşık 100 kilometre kısalacak. Dolayısıyla sürücülerimiz hem daha kısa olarak Antalyamıza ulaşacak, Antalya’dan başkente gitmek isteyenler için de aynı durum geçerli olacak. Ayrıca, bu yolun kullanılmasıyla ciddi ölçüde yakıt tasarrufu ile de milli ekonomimiz ve sürücülerimiz bundan önemli ölçüde istifade edecek. Antalya’nın turizm beldesi ilçeleri olan Serik, il merkezi ile Kemer, Kumluca, Finike,Demre, Kaş gibi ilçeler istikametine de daha kısa mesafeden ulaşım sağlanmış olacak. O yüzden, bu yolun tamamlanması sadece Konyamız ve bölgemiz için değil, başkentimiz için de büyük önem arz ediyor.Bu yol projesinin hayata geçirilmesinde başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”