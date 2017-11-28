ANTEP FISTIĞINI KONYA’DA ÜRETİP GAZİANTEP’E SATIYORLAR

Konya’nın Toroslar üzerine kurulu ilçesi Hadim’in Yağcı Mahallesi’nde, yaklaşık 30 yıl önce ziraat mühendisinin sakız ağacıgillerden çalı türü menengiç ağacına aşıladığı Antep fıstığı, yaklaşık 100 haneli mahalleye gelir kaynağı oldu. Mahallede yetiştirilen Antep fıstığı Gaziantep’ten alıcı buldu.

Yağcı Mahallesi Muhtarı Abdülkadir Uyanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hadim Aladağ bölgesinde Göksu Nehri vadisinin eteklerine kurulu mahallede en önemli gelir kaynağının tarım olduğunu söyledi.

Doğal güzelliğiyle ziyaret edenleri adeta büyüleyen Yerköprü Şelalesi’ne 6 kilometre uzaklıktaki mahallede kısmen de olsa Akdeniz ikliminin yaşandığını anlatan Uyanık, üzüm başta olmak üzere kiraz, Antep fıstığı, şeftali ve nar üretiminin gerçekleştirildiğini aktardı.

Uyanık, önceden göç veren ve 350 kişinin yaşadığı mahallede, son 10 yıldır nüfusun artış gösterdiğini belirterek, damlama sulama sistemlerinin gelişmesi ve alternatif ürün yetiştiriciliğiyle refahın arttığını anlattı.

“Ziraat mühendisinin çalışmasıyla başladı”

Kendisinin de Antep fıstığı bahçesi olduğunu dile getiren Uyanık, şöyle devam etti:

“Yaklaşık 5-6 ton kadar üretim gerçekleştiriliyor. Sadece buraya özgü, çevredeki diğer yerlerde pek yok. Antep fıstığının hikayesi yaklaşık 30 yıl önce bir ziraat mühendisinin çalışmasıyla başladı. Sakız ağacıgillerden çalı türü çıtlık ağacının burada yetiştiğini görmesi üzerine Antep fıstığı aşılamış. Başarılı olmuş ve gayet de iyi oldu. Bakımı ve budaması kolay. İklim şartlarına uygun yetiştiği için fazla zorlanmıyoruz. Diğer ürünlerimizin yanında gelir getiren tür.”

“Tereciye tere sattık”

Uyanık, çevredekilerin Antep fıstığı üretimini duyduklarında şaşırdığını ifade ederek, şunları kaydetti:

“Aroması ve kalitesi çok iyi. Gaziantep’ten bu işin ticaretini yapan biri internet sitesinde görmüş. Bir tüccar aradı, ‘sizin orada Antep fıstığı yetişiyor mu’ diye sordu. Ben de ‘evet’ deyince geldiler, baktılar ve çok şaşırdılar. Kalitesi ve aromasını da beğendiler. Böylelikle mahalleden 5-6 ton civarında Antep fıstığını onlara pazarladık. Tereciye tere sattık. Her yıl gelirler, ne kadar ürün varsa toplayıp giderler. Verim ve fiyatı yıldan yıla fark ediyor. Geçen yıl kilogramı toptan 25-30 lira arasında gitti. Her hanenin 50’şer ağacı var. Soframıza bir değer katıyor. Kendim de İstanbul’dan geldim. Birçok arkadaşım da buraya memleketine geri geldi. Gelirimiz iyi, ürünlerimiz hamdolsun para ediyor.”