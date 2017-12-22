Arakan Ulusal Demokratik Partisi Başkanı Myint, TBMM’de

Myint ziyarette Türkiye Cumhuriyeti’nin Arakan Müslümanlarını Myanmar zulmü karşısında yalnız bırakmadığı için Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan,Cumhurbaşkanı eşi Emine Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’a teşekkür etti.

Ayrıca Asya Parlamenter Asamblesinde Arakan’daki zulme karşı destek olan ve kanun çıkaran Başkan Kayatürk’e teşekkür etti. Bununla birlikte Türkiye Cumhuriyeti’ni yardımlarının devam etmesini ve Myanmar zulmünün bitene kadar Arakanlı Müslümanların dünyada sesi olmasını istedi. Görüşmede APA Başkanı Burhan Kayatürk ise Myanmar’daki zulüm bitinceye kadar destek olacaklarının sözünü verdi.

