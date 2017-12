Arakan’daki insanlık dramı fotoğraf karelerinde

Kısa bir süre önce İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, İHH İnsani Yardım Vakfı Kocaeli Şubesi ve Memur-Sen Kocaeli Şubesi, Arakanlı Müslümanların kaldığı Bangladeş’teki kampları ziyaret ederek mültecilere maddi ve manevi destekte bulunmuşlardı. Başkan Doğan’ın Arakanlı çocukların muayene de ettiği ziyaret sırasına çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi Belsa önünde açıldı. Arakan’da yaşanan vahşete dikkat çekmek için açılan ve 3 gün sürecek sergide 50 fotoğraf yer alıyor. Serginin açılışına Başkan Doğan, İHH İnsani Yardım Vakfı Marmara Bölge Başkanı Nuri Adaroğlu, Memur-Sen Başkan Şahin Yaşlık, Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim, Belediye meclis üyeleri Güzin Taştekin ve Yusuf Sami Çınar, Ak Partili yöneticiler, Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç ile çok sayıda vatandaş katıldı.

“Bizi diğer milletlerden güçlü ve üstün kılmasının nedeni mazlumların duasındandır”

Sergi açılışında konuşan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan,“ Her insanın yaşama hakkı vardır. İnsan olan Arakan’daki insanlık dışı muamelelere kayıtsız kalamaz. Her zaman mazlumun yanında olmak, yaratılanı yaratandan ötürü sevmek gibi düsturlarla bugünlere geldik. Bizi diğer milletlerden güçlü ve üstün kılmasının nedeni mazlumların duasındandır. 5 kişilik grupla 18.5 saatlik bir yolculuk sonucu Arakanlı mültecilerin kamplarını ziyaret ettik. Bu ziyareti ve yardımı da seve seve yaptık. Kamplarda yüz binlerce insanın nasıl sefalet içinde, ayaklarında ayakkabısı olmadan, yiyecek bir avuç çorbası olmayan insanları gördük. Herkesin her canlı üzerinde hakkı hukuku var. Orada gördük ki Avrupa, Amerika yaşam mücadelesi veren kardeşlerimize sırtını dönmüş” dedi.

“Çocuklar hep gülsünler, ağlamasınlar”

Bizim götürdüğümüz her yardım oradaki çocukların yüzünü güldürdü” diyen Başkan Doğan, “ Çocuklar hep gülsünler, ağlamasınlar. Çünkü çocuklara gülmek yakışır. İzmit Belediyesi olarak İzmitliler adına oraya gittik ve yardım götürdük. En büyük teşekkür İzmit halkınadır. Türk milleti olarak dara düşenin yanında olmak boynumuzun borcudur. Arakanlı kardeşlerimiz sadece Müslüman oldukları için zulme maruz kalıyorlar. Batı sessiz kalıyor. Aynı şeyi Suriye, Filistin, Bosna’da da gördük. Kızılay’a, İHH’ya diğer yardım kuruluşlarına teşekkür ediyoruz. Suriye de, Filistin de, Kudüs de bizi ilgilendirir. Avrupalılar gelsinler de Arakan’da Türklerin yaptıkları çalışmalara baksınlar, insan haklarını öğrensinler. Avrupa ikiyüzlüdür. Güçlü olmalı, birlik beraberlik içinde olmalı ve daha çok üretmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Doğan ve beraberindekiler fotoğraf sergisini gezdiler.

