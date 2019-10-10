Arçelik, KızCode ile 2 Yılda 94 kız çocuğuna kodlama öğretti

İSTANBUL (AA) – Arçelik, 2. yılını dolduran KızCode projesiyle toplam 94 çocuğa teknoloji ve kodlama eğitimi verdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Arçelik, KızCode girişimiyle birlikte yürüttüğü program kapsamında çalışanlarının çocuklarına teknoloji ve kodlama eğitimi veriyor. İkinci yılını geride bırakan programda Eskişehir, Çayırova ve Çerkezköy işletmelerinde toplam 94 kız çocuğuna teknoloji ve kodlama eğitimi verildi.

Projenin ilk yılında 11-15 yaş aralığındaki 35 kız öğrenciye Arçelik’in Çayırova’daki yeni nesil Ar-Ge merkezi Garage’da, 2019’da ise Çayırova, Eskişehir ve Çerkezköy işletmelerinde 59 öğrenciye maker, kodlama, robotik, tasarım odaklı ürün geliştirme teknikleri gibi eğitimler verildi. Eleştirel düşünme, problem çözebilme, yaratıcı düşünme, takım çalışması yetkinliği gibi önemli beceriler kazanan kız öğrenciler, başarılı projeler geliştirdi.

Proje kapsamında çocuklar iş güvenliği için Akıllı Baret, Fintech Dijita Kumbara, Akıll Çöp Kutusu ve sokak hayvanları için Akıllı Yemlik gibi yaratıcı, yenilikçi ve hayatı kolaylaştıran projeler geliştirdi.

2020 yılında da devam edecek projede eğitimlerin ardından istekli öğrencilere mentor atanarak uluslararası projelere katılımları desteklenecek.

– "Artık iş mülakatlarında adaylara hangi kodlama dillerini bildiklerini sormaya başladık"

Arçelik İnsan Kaynakları Direktörü Buket Çelebiöven, çocukların ve gençlerin geleceğin mesleklerine uygun bir şekilde donatılması gerektiğini söyledi.

Çelebiöven şöyle konuştu:

"Özellikle Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik alanında gidicek çok yolumuz var. Cinsiyetçi ön yargılarla kız çocuklarının bu alanlara yönlendirilmediğini gözlemliyoruz. Kendi çalışanlarımızdan başlattığımız bu eğitimlerin çarpan etkisi yaparak toplumda bu konudaki farkındalığın artmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Artık iş mülakatlarında adaylara hangi kodlama dillerini bildiklerini sormaya başladık. Yakın bir gelecekte kodlama bilgisi işe alımlarda olmazsa olmaz bir kriter haline gelecek. Arçelik’te sürdürdüğümüz “KızCode” projesiyle kız çocuklarını dijitalleşen dünyaya hazırlarken, ebeveynlerin kafalarındaki cinsiyetçi kalıpları yıkmalarına yardımcı olmayı amaçlıyoruz."

KızCode Platformu’nun Kurucusu Müjde Esin ise "Kız çocuklarına verdiğimiz eğitimlerle onların kendilerine olan güvenlerini artırarak hayallerini gerçekleştirebilmeleri için cesaret vermeyi amaçlıyoruz. Türkiye’nin Ar-GE lideri bir şirketi olan Arçelik’in kız çocuklarını kodlama ve teknoloji alanında geliştirecek bir projeye ev sahipliği yapmasını çok anlamlı ve değerli buluyorum. Şirketlerin özellikle dezavantajlı bölgelerde yaşayan kız çocuklarına teknoloji eğitimi ulaştırmamızda önemli bir rol oynayacağını düşünüyorum” dedi.