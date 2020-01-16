Arkadaşından şantajla para istediği iddiasıyla yakalanan zanlı serbest bırakıldı
KONYA (AA) – Konya'da borçlarını kapatabilmek için şantajla arkadaşından para istediği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İddiaya göre, M.S. tehdit ve şantaj yoluyla bir kişinin kendisinden 350 bin lira istemesi üzerine polise başvurdu.
Şikayetin ardından hareket geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları teknik takibin ardından zanlının, M.S'nin arkadaşı ve yakın çevresine yüklü miktarda borcu bulunduğu öğrenilen oto galerici R.A. olduğunu belirledi.
Ekipler, R.A'yı merkez Karatay ilçesindeki oto galeri dükkanlarının yer aldığı Fevziçakmak Mahallesi'nde gözaltına aldı.
Şüphelinin, arkadaşı tarafından tanınmamak için internet kafeye giderek, açtığı sosyal medya hesabından, M.S'ye elinde uygunsuz videolarının olduğunu, parayı istediği yere getirmesini, polise başvurması halinde kendisine zarar vereceğini yazdığı kaydedildi.
Emniyete götürülen R.A'nın, ifadesinde, "Kimseye zarar verme niyetinde değildim. Hatta parayı almaya bile gitmeyebilirdim. Pişmanım." dediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
-
Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi
-
Yarıyıl tatilinde Kapadokya'yı tercih edecek turistleri farklı alternatifler bekliyor
-
Vali Meral'in okul ziyareti
-
Arkadaşından şantajla para istediği iddiasıyla yakalanan zanlı serbest bırakıldı
-
Batman'da “Kapan-4 Mava Operasyonu” başlatıldı
-
Öğrencilere gökyüzünü sevdirmek isteyen pilot rotasını okulara çevirdi
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.