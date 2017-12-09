Artvin’de Ülkü Ocakları’ndan Kudüs tepkisi
Artvin’de Halit Paşa Meydanı’nda bir araya gelen Ülkü Ocakları Artvin İl Başkanlığı mensupları, tekbir getirerek ‘Kanımız aksa da zafer İslam’ın’ sloganları atılarak işgalci İsrail’i protesto etti. Artvin Ülkü Ocakları İl Başkanı Ogün Erdem, “Kudüs Yahudilerin değil, Hz. Âdem’den bu yana gelen tevhidin temsilcisi peygamberlerin mirasıdır. Bu miras nesilden nesle Allah’a itaat eden salih kullara devredilmiş ve onlar buna sahip çıkmıştır. Kutsal Kudüs şehri tarihte olduğu gibi günümüzde de Müslümanların bir aynası niteliği taşımaktadır. Dolayısıyla bu mukaddes şehrin ve o şehrin bağrında barındırdığı kutsal mirasın siyonistlerin işgali altında olmasından bütün Müslümanların rahatsız olması gerekir. İman hassasiyeti taşıyan her Müslüman, Yüce Allah’ın mübarek kıldığını bildirdiği mekanların yeniden İslami kimliğine kavuşmasında kendinin de mutlaka bir sorumluluğunun olduğunu bilmelidir. Yıllardır işgal altında olan Kudüs için artık İslam dünyası harekete geçip işgalci güçlere karşı tek bir ağızdan Gür sesle Kudüs’ün aidiyetini bütün şer odaklarına haykırıp gerekli adımları atmalıdır. Allah bu yolda sefere çıkan tüm İslam dünyasının yardımcısı olsun. Zafer Allah’a inananlarındır” şeklinde konuştu.
Düzenlenen protestoya MHP il Başkanı Serdar Kılınç, Türkiye Kamu-Sen Başkanı İsrafil Bayrak, MHP İl ve İlçe yönetimleri ve çok sayıda Ülkü Ocakları mensubu katıldı.
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