Artvinli omurilik hastası Bilge Kara, tedavi için İstanbul’a geldi

Artvin’in Borçka ilçesinde omuriliği kese kağıdı şeklinde dışa doğru doğan ve ağrıları dinsin diye ailesi özel bir aparat yapıp duvara bağladığı 14 yaşındaki Bilge Kara için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu devreye girdi. Bakanlık ailenin tüm masraflarını üslenip Bilge Kara’yı tedavi için ailesiyle birlikte İstanbul’a getirdi. İstanbul Baltalimanı Metin Sabancı Kemik Hastalıkları Hastanesi’nde tedavisine başlanan Bilge Kara, tek başına kimsenin desteğini almadan yürüyeceği günü sabırsızlıkla bekliyor.

“13’üncü ameliyatımı olacağım, yürümek istiyorum”

Yürümek istediğini söyleyen Bilge Kara, ”Ameliyatımı olup sağlığıma kavuştuğumda babam inşallah işe girmiş olur. Hastaneye 5’inci gelişim. Doktorlar ameliyat gününe karar verecekler. Tomografi çekildim, çok şükür sonuçlar iyi çıktı. 13’üncü ameliyatımı olacağım. Yürümek istiyorum. Tek başıma hiç bir destek olmadan dik oturmak istiyorum. Öğretmenlerim eve geliyor ve evde eğitim görüyorum” şeklinde konuştu.

“Artık vakıfa başvuru yapıp maddi destek almak zoruma gidiyor”

Kızı Bilge Kara’nın tedavisi için uğraşan herkese teşekkür ettiğini dile getiren baba Mehmet Kara, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımıza çok teşekkür ediyorum, gerçekten sesimizi duydu. Burada kalacağını düşünmüyorum. Döndüğümde kalıcı iş müjdesiyle karşılaşmak istiyorum. Çocuğumun tedavisini tek başıma yaptırmak istiyorum. Artık vakıfa başvuru yapıp maddi destek istemek zoruma gidiyor. Bakanım iş konusunda yardımcı olacağını söyledi. Ben talimat verdim iş konusu en kısa sürede çözülecek dedi. Ameliyat içinde en kısa sürede ne gerekiyorsa yapılacak dedi. Ameliyat için gün aldık, bir hafta içerisinde bu iş çözülecek. Çünkü başhekimle yaptığım görüşmede ‘Ben bu şekilde dönmek istemiyorum. Ameliyatı olmak istiyorum’ dedim. Başhekim de bana her durumda yanımda olduğumu söyledi” dedi.

“Ben bakanımızın sesini duyunca şaşırdım, şaka yapıyorlar sandım”

Kara, “Medyaya yansıdığı an itibariyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı beni aradı. Ben duyunca şaşırdım, şaka yapıyorlar sandım. Sonra ismiyle söyleyince ben inandım. Konuyu aktarmamı istedi, bende yaşadığımız problemleri anlattım. Allah razı olsun, yakından ilgileneceklerini, sağlık ve iş konusunda yanımızda olduklarını ilettiler. Biz de şu an hastaneye geldik. Bakanımızdan özellikle rica ediyorum. Kalıcı olacak, emekli olabileceğim ve ben öldükten sonra çocuğum benim maaşımı çekebileceği bir iş istiyorum” diye konuştu.

Murat Horoz