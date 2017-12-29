‘Arz-ı Veda Mehmet Akif Ersoy’ Oyununa yoğun ilgi

Genel Yayın Yönetmenliğini Bayram Gündoğdu’nun yaptığı, Şafak Tok’un yazıp yönettiği, Orkun Başarır, Bayram Gündoğdu, Fatih Batı, Cemal Ahmet Kırdar, İsa Gölalan ve Ramazan Mintaş’ın rol aldığı oyun; Akşehir Kültür Merkezi’nde seyirciyle buluştu. Yoğun ilginin olduğu tiyatroda Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un hayatından kesitler sunuldu.

Oyunda, Büyük İsrail’i kurmak için Basel’de toplanan onlarca kişinin, 22 maddelik bir bildiri yayınladığı, Siyonist Kongresi’nin bu maddelerinden ilkinde halk tarafından sevilen Müslümanların itibarsızlaştırılması gerektiği konusuna vurgu yapılarak, Vatan Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un şair, siyasetçi ve din adamı olarak milli mücadele için çalıştığı ve bu nedenle siyonistleri korkutarak onun nasıl itibarsızlaştırılıp Mısır’da yaşamaya mahkum edildiği konuları işlendi.

Oyun sonunda Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından oyunculara bir plaket takdim edildi. Başkan Akkaya, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un yaşamında büyük haksızlıklara ve cefalara uğradığına değinerek, özellikle genç kuşakların geçmişi örnek alıp bu tür oyunlara gelmemesini diledi. Başkan Akkaya, ölümünün 81 yılında Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’u bir kez daha rahmet ve minnetle andığını da dile getirdi. Oyun sonunda tiyatro oyuncuları ve ilçe protokolü hatıra fotoğrafı çektirdi.

Akşehir Kültür Merkezi’ndeki tiyatro oyununu, Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, İlçe Protokolü, bazı kamu müdürleri ile çok sayıda vatandaş ve öğrenci izledi.