ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi eğitime başladı
ANKARA (AA) – Türkiye'nin ortaöğretim alanında savunma sanayi sistemlerine yönelik ilk mesleki ve teknik Anadolu lisesi olan ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açıldı.
Savunma sanayinin ihtiyacı olan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile ASELSAN arasında ocakta imzalanan iş birliği protokolü kapsamında kurulan ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ilk öğrencileriyle eğitim-öğretime başladı.
Okulu tercih eden öğrenciler, aileleri, MEB ve ASELSAN'dan yetkililer ile öğrencilerin danışmanlığını (mentor) üstlenen ASELSAN çalışanları okulda düzenlenen oryantasyon programında bir araya geldi.
ASELSAN Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Hakan Karataş, burada yaptığı konuşmada, "ASELSAN, halkımızın bağışları ile kurulmuş bir şirket. Ne kadar teknoloji üretirsek üretelim, milletimize olan borcumuz devam edecek. Topluma karşı sorumluluğumuz hiçbir zaman bitmeyecek. ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de bu fikirden ortaya çıktı. Siz de bu okulu milli duygular ile seçtiniz. Sorumluluğumuz çok büyük ve buna layık olmaya çalışacağız." ifadesini kullandı.
"Biz bu okula bilgimizi ve deneyimimizi koyacağız, sizler çabanızı ve gönlünüzü koyacaksınız; bizler size güven, sizler bize umut vereceksiniz; bizler sizin destek kaynağınız, sizler bizim ilham kaynağımız olacaksınız." diyen Karataş, öğrencilerinin başarılarından gurur duyacaklarının altını çizdi.
MEB Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Şennur Çetin de okulda elektrik elektronik teknolojisi ve makine teknolojisi alanlarında eğitim verileceğini, bu alanların öğretim programlarının hem savunma sanayisi hem de mezunların uluslararası rekabet edebilirliğini artırmak açısından öğrencilerin yabancı dile iyi hakim olmalarını sağlayacak şekilde güncellendiğini kaydetti.
Öğrencilerin mesleki eğitimlerini ASELSAN tesislerinde yapacağını, meslek derslerinin ASELSAN uzmanları ile işleneceğini dile getiren Çetin, bu yıl kayıt hakkı kazanan 119 öğrenciden başarı kriterlerini sağlayanların öğrenim hayatları boyunca bursla destekleneceğini bildirdi.
Çetin, bu sürece ASELSAN'ın mühendislik alanlarında devam edilmesi durumunda üniversitenin de dahil olduğunu vurguladı.
Okulun ilk haftası boyunca düzenlenen oryantasyon programı sayesinde ASELSAN'ı tanıma imkanı bulan, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılan öğrencilere ASELSAN'ın Türk savunma sanayisindeki önemi ve gençlerden beklentileri de aktarılıyor.
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde elektrik-elektronik teknolojisi alanına yüzde 0,46'lık dilimden öğrenci alındı.
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