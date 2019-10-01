ASELSAN'da istihdam seferberliği
ANKARA (AA) – ASELSAN, 2019'un 9 aylık döneminde bin 134 kişilik yeni istihdam sağladı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, eylül ayı itibarıyla 10 milyar dolarla tarihi sipariş rekoru kıran ASELSAN, bu kapsamda mühendis ve teknisyen kadrosunu genişletiyor.
ASELSAN'a yeni başlayan çalışanların yüzde 70'ini mühendisler, yüzde 25'ini de teknisyenler oluşturuyor. İşe alınanlar arasında 26 doktora, 144 yüksek lisans mezunu yer alıyor. Ayrıca işe alım faaliyetleri ile yurt dışındaki yetişmiş insan kaynağının da ülkeye dönmesi sağlandı.
Nitelikli iş gücü istihdamının en büyük öncelik olarak öne çıktığı bu süreçte, şirket daha çevik bir organizasyon yapısına sahip olmak adına birtakım değişiklikleri de hayata geçirdi. Organizasyonel yapıyı daha verimli kılmak ve karar alma süreçlerini hızlandırmak amacıyla yönetici pozisyonlarında sadeleştirmeye gidildi. Alınan karar doğrultusunda 20 yönetici emekliye ayrıldı.
ASELSAN, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını milli kaynaklarla karşılama ve global düzeyde güvenilir bir iş ortağı olma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.
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