Asgari ücrete zam var mı? 2018 Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret zammı için milyonlarca işçi, merakla Asgari Ücret Komisyonu’ndan çıkacak olan kararı bekliyor.

29 Aralık Cuma günü açıklanacak

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2018 yılı asgari ücret zammının 29 Aralık Cuma günü toplanacak komisyonda açıklanacağı öğrenildi.

Asgari ücret zammı için milyonlarca işçinin bekleyişi sürüyor. Son dakika haberine göre, 2018 asgari ücret zammı için beklenen tarih belli oldu. Asgari ücretin ne kadar olacağı 29 Aralık’ta gerçekleşecek olan 4. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı’nın ardından açıklanacak.

Asgari ücret zammı için milyonlarca işçi, merakla Asgari Ücret Komisyonu’ndan çıkacak olan kararı bekliyor. 2018 yılında asgari ücretin ne kadar olacağını belirleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu, görüşmelerini sürdürüyor. Son olarak 22 Aralık Cuma günü 3. toplantısını gerçekleştiren komisyon, toplantıda asgari ücret zammı hakkında karara varamamıştı.

TÜRK-İŞ YÜZDE 34.8 İSTEDİ

İlk hesaplama geçen yılki artış baz alınarak yapıldı. Geçen yıl 1.300 lira olan net asgari ücret 1.404.6 liraya çıkartılmıştı. Dolayısıyla yüzde 8.04 oranında bir zam gerçekleşti. Benzer bir artış yapıldığında net asgari ücret 1.517 lira civarında oluyor. Bekar bir işçinin Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ise 144 lirayı buluyor.

Başbakan Binali Yıldırım’ın açıkladığı gibi enflasyon dikkate alınırsa kasım ayı enflasyonuna göre oran yüzde 12.98 oluyor. Bu rakama artı eksi aralık enflasyonu da eklenecek. Kasım enflasyonuna göre net ücret 1.586 lira olurken AGİ ise 150 lirayı geçiyor.

Görüşmeler sırasında Türk-İş’in yaptığı 1.893 liralık net ücret teklifinde ise artış oranı yüzde 34.8’i buluyor. Burada ise AGİ bekar bir işçi için 180 liraya ulaşıyor.

Bütün bu tekliflerin ortalaması alınıp bir orta yol bulunduğu düşünüldüğünde ise artış yüzde 18.5 oluyor. Bununla net ücret 1.664 liraya AGİ 158 liraya çıkıyor.

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM’DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Başbakan Binali Yıldırım asgari icretle ilgili yaptığı açıklamada çalışanımıza asla enflasyon altında ücret verilmemiştir, makul olan şartlarda en uygun şekilde sonuçlandırılacaktır, dedi. Yıldırım taşeronlarla ilgili çalışmaların tamamlanma aşamasında olduğunu belirtirken, birkaç gün sonra detayların ortaya çıkacağına vurgu yaptı.Başbakan Binali Yıldırım asgari icretle ilgili yaptığı açıklamada çalışanımıza asla enflasyon altında ücret verilmemiştir, makul olan şartlarda en uygun şekilde sonuçlandırılacaktır, dedi. Yıldırım taşeronlarla ilgili çalışmaların tamamlanma aşamasında olduğunu belirtirken, birkaç gün sonra detayların ortaya çıkacağına vurgu yaptı.