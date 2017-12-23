Asırlık Herkül
Büyükorhan ilçesinin Demirler köyünde ikamet eden 96 yaşındaki Mehmet Şahin, bir asra dayanan yaşına rağmen gençlere taş çıkartıyor. Bu yaşında eline baston almadan dağlarda gezen ihtiyar delikanlı, onlarca kiloluk dev kütükleri rahatça kaldırıp yere atıyor. Sağlığı ve kuvvetiyle şaşırtan Şahin’in asırlık yaşına kimse inanmıyor.
1922 yılında dünyaya Demirler köyünde gözünü açan Mehmet Şahin, 3 yıllık askerliği hariç ömrünü köyünde hayvancılık yaparak geçirdi. Hayatı boyunca dağlarda hayvan otlatan Şahin, kendi yetiştirdiği meyve, sebze, bakliyat ve süt ürünleriyle beslendi. Şahin, sağlıklı görünümüyle görenleri kendine hayran bırakıyor.
6 çocuk ve 50’nin üzerinde torun sahibi olan Şahin, 30 yıl sigara içti. Sigarayı 1974 yılında bırakarak bir daha hiç ağzına koymadı. Neşeli bir yapıya sahip olan Şahin’in hafızası o kadar kuvvetli ki, çocuklarının hangi tarihte doğduğunu, askere ne zaman gidip geldiğini ilk günkü gibi anlatıyor.
Normal insanlar gibi yaşadığını ifade eden Mehmet Şahin, “Hayatım boyunca sadece 3 yıl askerlik için köyümden ayrı kaldım. Ömrümü köyümde hayvan güderek tamamladım. Sağlıklı kalmak için öyle özel bir beslenme şeklim yok. Evde ne yaparlarsa onu yerim, ama yediklerim hepsi kendi yetiştirdiğim sebze ve meyveler. Dışarıdan bir şey almamaya özen gösteririm. Askerlik hatıralarım ilk günkü gibi aklımda. 1943 yılında askerlik yaptığım Çankırı’da deprem oldu. Büyük zayiat oldu. Çok insan öldü. Dağlarda bu yaşımda sabahtan akşama kadar gezerim” dedi.
İhtiyar delikanlının oğlu Hayrettin Şahin, “Babam 96 yaşında. Bu kadar uzun ve sağlıklı yaşamını doğal hayatın içinde yaşamasına borçlu. Burada hep doğal ürünlerle besleniyor. Babamın 96 yaşında olduğunu öğrenenler inanamıyor. Kendi ürettiğimiz ve yetiştirdiğimiz ürünleri yiyor. Yazın yetiştirdiğimiz sebzeleri konserve yapıyoruz, kışın da onları yiyor” şeklinde konuştu.
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