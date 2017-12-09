Askeri kaynaklar: ‘Oğuzhan Eser astsubay olarak görev yapmamıştır’

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, bugün bir gazetede yer alan “Astsubayın Sır Sonu” başlıklı haberde bilgi yanlışlıkları bulunduğuna dikkat çekilerek, “Anılan şahıs (Oğuzhan Eser) 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren 2’inci Hudut Tugayı 6’ncı Hudut Taburunda sözleşmeli er olarak göreve başlamıştır. Şahıs 13 Eylül 2017 tarihinde izne ayrılmış, 7 Ekim 2017 tarihinde dönmesi gerekirken izinden dönmemiştir” denildi.

Personelin sözleşmesinin 21 Ekim tarihinde feshedildiği kaydedilen açıklamada, “Dolayısıyla söz konusu personel öncelikle 21 Ekim 2017 tarihinden itibaren TSK personeli değildir. Hiçbir zaman astsubay olarak görev yapmamıştır” ifadelerine yer verildi.