Askıda yemek uygulaması sayesinde aç insan kalmayacak

İlçedeki Kocacami karşısında lokanta işleten Bülent Gür’ün başlattığı askıda yemek uygulaması destek gördü. Müşteriler uygulamaya destek verirken, lokantacı Gür’e teşekkür etti. Bir kap yemek yiyen hayırseverler iki kap yemek parası öderken, parası ödenen yemekler de ihtiyaç sahiplerini doyuruyor. Bülent Gür, uygulamayı devam ettirmekte kararlı olduğu anlattı. Lokantada yemek yiyen kargo işletmesi sahibi Turgay Yıldız, işletmeci Gür’e teşekkür ederek “Bülent beyin yaptığı bu uygulamayı biz Burhaniye halkı olarak destekliyoruz. Askıda yemeği çıkarması Burhaniye’de bir yeniliktir. Burada ihtiyaç sahibi olan ve kesenine göre yeme içme fırsatı bulamayan kişilere bir imkan açılmıştır. Kendisini tebrik ediyorum” dedi.

Astsubay emeklisi Erdoğan Kahya da, “Bülent beyin askıda yemek uygulaması Burhaniye’mizde çok kabul görmüştür. İnsanlarımız arasında örnek teşkil etmiştir. Kendisini bu uygulamasından dolayı kutluyorum. Katkı veren vatandaşlarımızı da kutluyorum. Çok yerinde bir uygulama” diye konuştu.

Astsubay emeklisi Hüseyin İnceefe ise, “Askıda yemek uygulaması daha önce de 80’lerde filan Türk milletinin hasletlerinden biriydi. Bugün de bunu hayata geçiren Bülent kardeşimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Böyle şeylerin diğer esnaf kardeşlerimize de örnek olmasını diliyorum” dedi.

Uygulamayı devam ettirmekte kararlı olduğunu anlatan 47 yaşındaki lokantacı Bülent Gür de, “Askıda yemek uygulamasını başlattık. Birçok gariban fakir kesim müşterilerimiz, dostlarımız arkadaşlarımız var. Çok duyarlı müşterilerimiz var, dostlarımız var. Onlar da destek veriyor. Kimse aç kalmasın diye böyle bir uygulamayı başlattık. Hani Efendimizin bir lafı var. Komşun açken sen tok yatma gibisinden. Onun için böyle bir uygulamayı başlattığımız için sevinçliyiz, gururluyuz. İnsanlara faydalı olmaya çalışıyoruz. Dostlarımızda bize maddi manevi destek veriyor. Mutluyuz bir lokantacı olarak. İnşallah, bu uygulamayı bırakmayacağız. Devam etmeye kararlıyız” şeklinde konuştu.

Fatma Talay