“Asla sokakta başı boş hayvan dolaşımına izin verilmez”
KAYSERİ (AA) – Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci, "Gerek Avrupa'da, gerekse ABD'de asla sokakta başı boş hayvan dolaşımına izin verilmez." dedi.
İnci, "Dünya Hayvanları Koruma Günü" kapsamında ERÜ Veteriner Fakültesi Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonunda düzenlenen, "Türkiye'de Sahipsiz Hayvan, Sokak Hayvanı, Başıboş Hayvan Kavramı ve Modern Dünya Gerçeği" panelinde, modern dünyada sahipsiz sokak hayvanı diye bir kavramın olmadığını söyledi.
Gerek Avrupa'da, gerekse ABD'de kedi ve köpeklerin adeta evin bir ferdi olarak kayıtlara geçildiği, aynı özen ve titizlikle muamele gördüğüne işaret eden İnci, hayvanın bütün bilgilerinin yüklendiği mikroçipin hayvana takıldığını bildirdi.
Bu hayvanların dışarıdaki davranışlarının da sahiplerinin kontrolü ve sorumluğu altında olduğunu vurgulayan İnci, şunları kaydetti:
"Gerek Avrupa'da, gerekse ABD'de asla sokakta başı boş hayvan dolaşımına izin verilmez. Şayet bir kedi veya köpek sokakta sahipsiz bulunmuş ise ya sahibi ölmüştür ya da hayvan kaybolmuştur. Bu durumdaki hayvanlar geçici bir süre, sahiplerine haber verilene kadar misafir edilir. Mikroçip bilgileriyle hayvan sahiplerine ulaşmak zor olmaz. Yasal süresi içerisinde sahibine ulaşılmayan hayvanlarla ilgili olarak gerekli resmi prosedür işletilir. Asla sokakta başı boş hayvan dolaşımına izin verilmez. Bu sayede sokakta başı boş hayvan tehlikesi de yaşanmaz. Esasen bir ülkede sokakta başı boş ve sahipsiz hayvanların dolaşmaması, o ülke için bir gelişmişlik indikatörüdür."
Türkiye'de ise sokaklarda değişik profilde sahipsiz hayvana rastlamanın mümkün olduğuna değinen İnci, yaz boyu gücünden yararlanılan at ve merkeplerin kışın yem vermemek için dışarıda bırakıldıkları acı bir gerçekle karşı karşıya olduklarını söyledi.
Konuşmaların ardından, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a "yılın hayvanseveri" plaketi verilen panelde, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Öztürk 'ün resim sergisi de açıldı.
Panele, ERÜ Rektörü Prof Dr. Mustafa Çalık, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
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