ASO temmuz ayı meclis toplantısı

ANKARA(AA) – Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, "Merkez Bankasının geçen hafta yaptığı 425 baz puanlık indirim, reel sektörün krediye ulaşma imkanlarını önemli ölçüde kolaylaştıracaktır." dedi.

Özdebir, Odanın temmuz ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, reel sektörün borç krizinin yapısal bir sorun haline geldiğine dikkati çekti.

Merkez Bankasının yaptığı 425 baz puanlık indirimin, reel sektörün krediye ulaşma imkanlarını önemli ölçüde kolaylaştıracağını aktaran Özdebir, "Dezenflasyon süreciyle birlikte gelecekte faiz oranlarının daha da düşmesiyle makroekonomide ortaya çıkan olumsuz havanın olumluya döneceğini umuyoruz." ifadesini kullandı.

Özdebir, yerli ve milli üretim yapılmasının ciddi biçimde üzerinde durulması gereken önemli bir konu olduğuna dikkati çekerek, "Kamu ihtiyaçlarının yerli kaynaklarla karşılanması yönünde atılacak adımların önemli olduğunu düşünüyorum. Bu hem sanayicinin üretim şevkini artıracak hem de yaratacağı etki ile iç talepte önemli kazanımlar sağlayacaktır." diye konuştu.

Türkiye'nin yüksek kaliteli ve katma değerli üretime geçebilmesi için hem yeni yatırımlara hem de nitelikli iş gücüne ihtiyacı olduğuna işaret eden Özdebir, "Çok sayıda istihdam edilemeyen üniversite mezunları mı yetiştirmeliyiz, yoksa az sayıda, yeteri kadar ama çok kaliteli üniversite mezunları ve bilim adamları mı yetiştirmeliyiz? Bu tercihi doğru yapmamız lazım. Biz çokluktan yana doğru gidiyoruz. Bunu önlememiz ve insanlarımıza ciddi anlamda bir meslek kazandırabilmemiz, mahir insanlar yetiştirebilmemiz lazım. Doğru iş gücü ile yüksek katma değerli üretim yapılabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Özdebir, sürekli değişen ve gelişen şehirlerde, toplumun ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için kentlerin yüksek miktarlarda yatırım yapmaları gerektiğini vurgulayarak, "Bu yatırımları gerçekleştirmek için kentler arasında kıyasıya bir kaynak rekabeti yaşanmaktadır. Bugün dünyada 'ülkeler değil kentler yarışıyor' dendiğinde aslında söylenilmek istenen bu rekabettir. Bu rekabette yerel yönetimler büyük rol oynamaktadır." ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı tatilinin uzatılmasıyla ilgili taleplere de değinen Özdebir, "Ülke olarak önemli hedeflerimiz var. Bu hedeflerimize daha çok tatil yaparak değil, daha çok çalışarak, daha çok üreterek ulaşabiliriz. Türkiye ekonomisi üretim odaklı bir yaklaşımla, yüksek katma değer yaratan ve ithalata bağımlı olmayan bir üretim yapısı ortaya koymasıyla sağlıklı bir büyüme modeline kavuşacaktır. Bunu için de daha çok üretmek mecburiyetindeyiz. Üretmeyen bir ülke de sağlıklı bir büyümeye ulaşamaz." şeklinde konuştu.