Assan Alüminyum “Aluminium 2018 Fuarı”na katıldı

İSTANBUL (AA) – Türkiye’nin yassı alüminyum sektörünün önde gelen üreticilerinden Assan Alüminyum, dünyanın en büyük alüminyum fuarı "Aluminium 2018"e katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yıl 30. kuruluş yıl dönümünü kutlayan ve Türkiye’nin yassı alüminyum sektörünün önde gelen üreticisi Assan Alüminyum, "Aluminium 2018"e katıldı. Almanya’nın Düsseldorf şehrinde 9-11 Ekim'de düzenlenen fuarda Assan Alüminyum, dünyanın dört bir yanından gelen sektör profesyonelleri ve tedarikçileriyle buluştu.

Fuarın en büyük iki standından birine ev sahipliği yapan Assan Alüminyum, şirketin sürdürülebilirliğe verdiği önemi ve alüminyumun yüzde 100 geri dönüştürülebilirliğini vurgulayan standı ile ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti.

– Müşterileri tarafından yılın tedarikçisi seçiliyor

Üç gün boyunca 30 bine yakın kişinin ziyaret ettiği, 1000’in üzerinde firmanın katılım gösterdiği fuar, alüminyum sektörüyle ilgili en yeni trendlerin yakından takip edildiği, son teknolojilerin görücüye çıktığı, alanında dünyanın en etkin fuarı olarak kabul ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, "Aluminium 2018"e katılmanın hem mevcut hem de potansiyel müşterileri ile buluşmak için önemli bir platform olduğunu belirtti.

Fuarda yer almaktan duydukları memnuniyeti aktaran Güngör, Assan Alüminyum’un ana değerleri olan güvenirlik, esneklik ve yenilikçilik sayesinde her yıl birçok müşterisi tarafından yılın tedarikçisi unvanına layık görüldüklerini anımsattı.

Güngör ayrıca büyümeye ve sürekli gelişmeye devam eden Assan Alüminyum’un önemli hedeflerinden birinin de “geleceği tüketmeden üretiyoruz” sloganı ile tüm süreçlerini daha sürdürülebilir hale getirmek olduğunu belirtti. Göksal Güngör, Assan Alüminyum’un bünyesinde yer alan yenilenebilir enerji üretim tesisi ve geri dönüşüm tesisinin şirketin karbon ayak izini azaltarak sürdürülebilirlik stratejisine direkt katkı sağladıklarını aktardı.

– Avrupa’dan sonra Kuzey Amerika’ya açıldı

Güngör, bugün Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda gibi Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere dört kıtada 70’ten fazla ülkeye ihracat yaptıklarını belirterek, “Avrupa’daki etkinliğimizi devam ettirirken, Kuzey Amerika gibi bölgelerde de faaliyetlerimizi artırıyoruz. Kuzey Amerika pazarına lokal hizmet vermemize olanak sağlayacak Chicago merkezli iştirakimiz Kibar Americas bu sene başında kuruldu. Bu pazarlarda orta vadede büyüme planlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı.

– Assan Alüminyum’dan yüksek kalitede yerli ürün tedariki

Assan Alüminyum’un yaptığı Ar-Ge çalışmaları ve gerçekleştirdiği yatırımlarla sektöre yön verirken ülke ekonomisine de pozitif katkı sunduğunu belirten Güngör, Karasu’da planladıkları yatırımın Türkiye’nin ilk alüminyum sıcak haddeleme tesisi olacağını aktardı.

Güngör, bu tesis sayesinde yassı alüminyumda yüksek kalitede yerli ürün tedarikini bugün tamamen ithalatla karşılayan havacılık, otomotiv ve savunma sanayi gibi bazı stratejik sektörlere yerli, güvenilir ve düzenli bir kaynak sağlayabileceklerini kaydetti.

“Tamamı ithalat yolu ile karşılanan nitelikli alaşımlardan yassı mamullerin yerli ikamesiyle ülkemizdeki ithalat kalemini azaltarak dış ticaret dengesine pozitif yönlü katkı sağlamayı hedefliyoruz” ifadelerini kullanan Güngör, bu mamullerle ihracatlarını artırarak global pazarlarda daha fazla söz sahibi olacaklarını bildirdi.