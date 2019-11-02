At yarışları: Cumhuriyet Kupası Koşusu

ANKARA (AA) – At yarışlarında Cumhuriyet Kupası Koşusu'nu, Lale M. Atman'ın sahibi olduğu ve Halis Karataş'ın jokeyliğini yaptığı "Sürgüntay" isimli at kazandı.

Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda bin 600 metrelik çim pistte yapılan koşuya, 3 yaş ve yukarı safkan Arap atları katıldı.

Birinciye 1 milyon 320 bin liranın verildiği toplam 2 milyon 310 bin lira para ödüllü koşuda, jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı "Sürgüntay" isimli at, 1.47.36'lık derecesiyle birinci oldu.

Koşuda Nevzat Avcı'nın bindiği "Karamustafa" adlı at 1.47.38'lik zamanıyla ikinci, jokeyliğini Mustafa Çiçek'in yaptığı "Ulubaş" isimli at ise 1.47.39'luk derecesiyle üçüncü sırada yer aldı.

Yarışın ardından ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Kupası Koşusu'nun ödül töreni yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kupası Koşusu'nu kazanan "Long Runner" isimli atın sahibi Nimet Arif Kurtel'e kupasını takdim etti.

Kazanan atın antrenörü Hakan Yüzbaşı ve jokeyi Gökhan Kocakaya'ya ise şiltlerini Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Yusuf Karaloğlu verdi.

– Cumhuriyet Kupası Koşu ödül töreni

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhuriyet Kupası Koşusu'nu kazanan atın sahibi Lale M. Atman'a kupasını takdim etti.

Atın antrenörü Emrah Karaköleoğlu'nun plaketini Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Genel Müdürü Ayşe Ayşin Işıkgece, jokey Halis Karataş'ın plaketini de Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanı Serdal Adalı verdi.