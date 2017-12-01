Atalay Filize ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Seri katil zanlısı Atalay Filiz’in öğretmen Fatma Kayıkçı’yı öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı davada kararını açıklayan mahkeme, Filiz’i “kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Seri katil zanlısı Atalay Filiz’in Tuzla’da öğretmen Fatma Kayıkçı’yı öldürdüğü gerekçesiyle “tasarlayarak kasten öldürme” ve “nitelikli hırsızlık” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul Anadolu 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Atalay Filiz cezaevinden getirilirken, taraf avukatları da salonda hazır bulundu.
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