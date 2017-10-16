Ateşin kahramanları itfaiyecilerin bir günü

Hemencecik her gün medyada yer bulan, kritik anlardaki kurtarışlarıyla alkışlanan, ateşin kahramanları itfaiyeciler, insan hayatını kurtarmak için 24 saat görevini yapıyor. Bütün gün canla başla çalışan, kendi canından önce başkasının canını ve malını ön plandan tutan Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin bir günü İhlas Haber Ajansı ekibi göre peşine düşüp takip edildi. Sabahın erken saatlerinde ailesini bırakarak itfaiye merkezine gelen ekipler, arkadaşlarından aldıkları görevi, ettikleri ant ile 24 saat sürdürüyor.