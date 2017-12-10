Atık malzemelerden sokak hayvanlarına ev

Elazığ’da üniversite öğrencileri, atık malzemelerden sokak hayvanları için barınak yaptı. Kış mevsiminin iyice hissedilir olması nedeniyle sokak hayvanlarının destek olmak isteyen Fırat Üniversitesi ve Anadolu Realist Gençlik Hareketi Derneği üyesi öğrenciler, çalışma yaptı. Atık karton ve strafor parçalarını toplayan öğrenciler, onlardan sokak hayvanları için barınaklar yaptı.