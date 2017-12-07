ATİKER KONYASPOR PORTEKİZ’E GİTTİ

Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu son maçında yarın Vitorai Guimares ile oynayacağı maç için Portekiz’e gitti. Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, karşılaşmada kendilerine yakışır bir şekilde mücadele edeceklerini belirtti.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. maçında yarın deplasmanda Vitoria Guimaraes ile karşılaşacak Atiker Konyaspor bu maçın Konya’daki hazırlıklarını tamamlayarak Portekiz’e gitti. Konya Havaalanı’nda hareket öncesi konuşan Teknik Direktör Mehmet Özdilek, maçta Avrupa arenasına ve kendilerine yakışır bir mücadele ortaya koyacaklarını söyledi. Grup lideri Salzburg ile grup ikincisi Marsilya’nın kendi aralarında oynayacağı maçın skorunun Atiker Konyaspor için belirleyici olacağını ifade eden Özdilek, “Evimizde Marsilya ile oynadığımız bir önceki maçımız belirleyici maç gibi görünüyor. Bugün itibariyle kazansaydık bütün her şey elimizde olacaktı. Bugün itibariyle Guimares maçını kazanmak yetmiyor. Dolayısıyla Marsilya ve Salzburg maçının neticesinde en azından bizim maçı bağlayıcı unsurlardan bir tanesi. Ama biz kendimize yakışır, Avrupa arenasına yakışır, ülkeye yakışır bir mücadele ortaya koyacağız. Ümit ederim ki orada yine gülen taraf, hakettiği oyunla bunu puanla destekleyen bir anlayış içerisinde olacağız. Avrupa kolay bir arena değil ama oynadığı tüm müsabakalarda Konyaspor hem şehrine hem camiasına hem ülkesine yakışır mücadele etti. Yarında bu mücadelenin içerisinde olacağız” dedi.

“Avrupa arenası da Türkiye kadar önemli”

Özdilek, yoğun bir tempoda çalıştıklarını dile getirerek, “Çok kısa zamanda çok çabuk toparlanıp maçlar oynuyoruz. Perşembe günü maç oynadıktan sonra Pazartesi tekrar oynayacağız. Onun için fazla takılmaya, durmaya, beklemeye zamanımız yok. Tek tek bakıyoruz. Şimdi önümüzdeki en önemli maç oynayacağımız yarınki maç. Dolayısıyla buna yakışır şekilde mücadele edip yolumuza devam edeceğiz. Ciddi eksiklerimiz var, sakatlarımız var. UEFA kadrosunda olmayan arkadaşlarımız var. Sakatlıktan dönecek arkadaşlarımız vardı onların dönüşü uzadı. Dolayısıyla 2 maçı 14 oyuncuyla tolere etmeye çalışacağız. Kolay değil ama bunu yapabilecek oyuncu kalitesi var, iştahı da var. Dediğim gibi ilk önce yarını bir oynayalım ondan sonra Pazartesiye bakıcağız. Ümit ederim ki yarında istediğimiz neticeyi alırız. Kaybedilen her maç tabi ki etkiliyor, etkileme şansı yok ama buna çok fazla takılmamak gerekiyor. Çünkü yarın tekrar oynayacağız. Akabinde tekrar Pazartesi belki de çok önemli bir müsabaka daha oynayacağız. Dolayısıyla evet kaybettiğimizde üzülüyoruz ama çok da ona bağımlı kalmamamız gerekiyor. Çünkü önümüzde çok önemli müsabakalar var. Avrupa arenası da bence en azından Türkiye kadar önemli ve değerli bulduğum bir arena. Orada da bize yakışan şekilde mücadele edeceğiz. Şuanda takımda moralsizlik anlamında hiçbir şey yok. Herkes Pazartesi itibariyle tekrar hayata ve işlerine çok ciddi şekilde döndü” şeklinde konuştu.

Atiker Konyaspor’da sakatlıkları bulunan Traore, Jens Jonsson, Volkan Fındıklı ile UEFA listesinde yer almayan Manyama, Amir, Savaş Polat ve Kadir Kaan Özdemir kadroda yer almıyor. Konyaspor kafilesinde teknik heyet ve oyuncularla beraber yönetim ve gazeteciler de yer alıyor.