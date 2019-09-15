ATO, yabancı temsilcilere Kalecik karası üzümünü tanıttı
ANKARA (AA) – Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkan Yardımcısı Temel Aktay, geçen yıl 51 firmanın 27 ülkeye yaklaşık 10 milyon dolarlık şarap ihraç ettiğini ve bunların başında Belçika ve İngiltere geldiğini söyledi.
Aktay, "Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi" öncesinde, Ankara'nın coğrafi işaretli ürünü Kalecik karası üzümünü, Kalecik ilçesinde düzenlenen etkinliklerle Başkent'te görev yapan büyükelçi ve ticaret ataşelerine tanıttı.
İlk olarak Kalecik Karası Üzüm Festivali'ne giden yabancı temsilciler burada üzüm standlarını gezdi. Daha sonra bir bağa giderek üzüm toplayan heyet, söz konusu üzümden yapılan şıra ve şaraptan tattı.
Aktay, burada yaptığı konuşmada, Kalecik karası üzümünün Ankara'nın coğrafi işaret tescili almış 12 ürününden biri olduğunu söyledi.
Söz konusu üzümün sadece Kalecik'e ait bir ürün olduğunu ifade eden Aktay, şöyle konuştu:
"Kalecik Karası üzümü Fransa'nın Bordeaux bölgesinde yetişen üzümlerle eş değer görünüyor. Bu üzüm ve bundan üretilen şarap da ihraç ediliyor. Türkiye bağcılık ve şarap üreticiliğinde son yıllarda önemli gelişmeler kaydetti. Geçen yıl 51 firma, 27 ülkeye yaklaşık 10 milyon dolarlık şarap ihraç etti. Bunların başında Belçika ve İngiltere geliyor. Ankara Ticaret Odası olarak ülkemizin bu değerlerini Ankara üzerinden dünyaya pazarlamak ve ekonomiye katkı sağlamak istiyoruz."
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ATO, yabancı temsilcilere Kalecik karası üzümünü tanıttı
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