“AÜ olarak sanata ve sanatçıya karşı büyük bir hassasiyetimiz var”
ESKİŞEHİR (AA) – Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, üniversite olarak özellikle sanata ve sanatçıya karşı büyük bir hassasiyetlerinin bulunduğunu söyledi.
Çomaklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AÜ Devlet Konservatuvarınca düzenlenen Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında Şener Şen Kültür Salonun hizmete açıldığını anımsatarak, üniversite olarak özellikle sanata ve sanatçıya karşı büyük bir hassasiyetlerinin bulunduğunu kaydetti.
Kültür salonuna Türk toplumunun gönlünde yer kurmuş, hafızalarda yer edinmiş bir isme vermenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Çomaklı, şöyle konuştu:
"Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında Şener Şen ustamızı oyun için davet etmiştik. Üniversite olarak özellikle sanata ve sanatçıya karşı büyük bir hassasiyetimiz var. Oyun için davet ederken aynı zamanda 5-6 ay boyunca yapmış olduğumuz özel bir mekanımız vardı. Burası bir kültür salonu olarak dikkat çekiyor. İçerisinde bulunan kütüphane kısmı, oturma düzeni, burası sinema salonuna çevrilme kapasitesine sahip. 200 kişilik kapasiteye sahip salonda öğrencilerimizin bilgisayarlarla çalışabilme ortamı ve imkanı var. Bu nedenle özel bir çalışma yapmıştık."
– "Üniversite imkanları ile yapıldı"
Çomaklı, kültür salonunu ölümsüz bir isimle, Türk toplumunun gönlünde yer kurmuş, hafızalarında yer edinmiş bir isimle özellikle taçlandırmak istediklerini belirterek, şunları söyledi:
"Sağolsun Şener Şen ustalığını yine gösterdi. Bizi kırmadı ve salonun açılışına geldi. Kültür salonunun bir özelliği, tamamen üniversite imkanları ile yapılmış olması. Tamamen kendimiz dizayn ettik, ihtiyaçlar doğrultusunda. Burada söyleşilerin, konferans ve seminerlerin yapılacağı fiziksel bir ortam bulunmakta. Öğrencilerimizin kulüpleri aracılığı ile oluşturacağı etkinliklerde de kullanabilmeleri için güzel bir mekan ortaya çıktı. emeği geçenlere teşekkür ediyorum."
– "Dolu, dolu bir tiyatro festivali geçirdik"
Devlet Konservatuvarınca düzenlenen Uluslararası Tiyatro Festivali biletlerinin kimi zaman 16-17 saniyede tükendiğini anlatan Çomaklı:
"Oyun biletleri çok kısa sürede tükendi. Bunun özelliği, oyunların tamamını ücretsiz Türkiye'de hiç bir kurum vermiyor. Genellikle bunun bedeli mukabilinde halka sunuyorlar. Biz üniversite olarak festival boyunca sahnelen 10 oyunu da ücretsiz olarak herkese açtık. Katılım çok yüksek oldu. 10 binlerce kişinin sisteme giriş yaptığı, 600 binden fazla sistemde bulunma rakamları çıktı. Bizim için önemli bir sayı. Dolu, dolu bir tiyatro festivali geçirdik."
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“AÜ olarak sanata ve sanatçıya karşı büyük bir hassasiyetimiz var”
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