AÜ Rektörü Prof. Dr. Çomaklı: “FETÖ'nün firari üyeleri sosyal medyayı aktif kullanıyor”
ESKİŞEHİR (AA) – Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, "Fetullahçı Terör Örgütü'nün toplumda artık girebileceği alanlar sıfırlandı, deşifre oldular ve sosyal medyaya doğru yönelmeye başladılar. Örneğin hayvan sevgisi üzerinden, kadına yönelik şiddet gibi başka hassas duygular üzerinden çalışmalar yapıyorlar. FETÖ'nün firari üyeleri sosyal medyayı aktif kullanıyor." dedi.
Katıldığı bir radyo programında konuşan Çomaklı, FETÖ mensuplarının sosyal medyadaki yapılanmalarına ilişkin çalışmalar yapıldığını söyledi.
Çomaklı, şunları kaydetti:
"Fetullahçı Terör Örgütü'nün toplumda artık girebileceği alanlar sıfırlandı, deşifre oldular ve sosyal medyaya doğru yönelmeye başladılar. Örneğin, hayvan sevgisi üzerinden, kadına yönelik şiddet gibi başka hassas duygular üzerinden çalışmalar yapıyorlar. FETÖ'nün firari üyeleri sosyal medyayı aktif kullanıyor. Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM), bir çalışma yaptı. Firari örgüt mensuplarının hesaplarını bilimsel metotlarla incelediler. Türk devleti ve milletin çocukları uyumuyor, çalışıyor. Rahat olmasınlar."
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AÜ Rektörü Prof. Dr. Çomaklı: “FETÖ'nün firari üyeleri sosyal medyayı aktif kullanıyor”
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