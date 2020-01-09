AÜ Rektörü Prof. Dr. Çomaklı'dan “sokak hayvanları” için proje
ESKİŞEHİR (AA) – Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın desteği ve Anadolu Üniversitesi Gönüllü Toplumsal Hizmetler Kulübü öğrencilerinin “Gönüllü Ol Fark Yarat" sloganıyla hayata geçirdikleri proje kapsamında Yunus Emre Kampüsünde bulunan sokak hayvanları için tasarlanan kulübeler, yerleşkenin uygun noktalarına yerleştirildi.
Hazırlanan kulübeler sayesinde, özellikle kış aylarında güçlük çeken sokak hayvanları için güvenli barınma alanları oluşturdu.
Yerleşkede gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Rektör Çomaklı, üniversite içinde yapılan bütün etkinlikleri artık öğrencilerin düzenlediğini belirterek, "Allah’ın sessiz melekleri dediğimiz, kampüsteki dostlarımız, sokak hayvanlarının kış şartlarındaki barınma sorunlarını çözmek için bir proje geliştirmeye karar verdik. Bu kulübeler de kampüsteki dostlarımız için geliştirmeyi düşündüğümüz projelerin güzel bir başlangıcı." dedi.
İlerleyen günlerde bu ve benzeri konularla ilgili uygulamaya koyacakları farklı projelerinin de oluğunu aktaran Çomaklı, "Bugün Anadolu Üniversitesi Gönüllü Toplumsal Hizmetler Kulübü ile düzenlediğimiz bu etkinlik sayesinde, özenle hazırlanan kulübeleri yerleştiriyoruz. Havaların soğuduğu ve kış şartlarının ağırlaştığı şu günlerde kampüsteki dostlarımızı da unutmadık. Bugün itibarıyla altı adet kulübe, sokak hayvanlarının yoğun olduğu alanlara yerleştirildi. İlerleyen günlerde kulübe sayısını ve bu alandaki uygulamalarımızı arttıracağız." ifadelerini kullandı.
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