AÜ Uluslararası Tiyatro Festivali'nde “Correction” gecesi
ESKİŞEHİR (AA) – Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen Uluslararası Tiyatro Festivali'nde "Correction" dans gösterisi izleyiciyle buluştu.
Dans gösterisi, bilimsel araştırma projesi kapsamında düzenlenen festivalde, Çekya'dan gelen dans grubu VerTeDance tarafından Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Kırmızı Salon'da sahnelendi.
Jiri Havelka'nın yönettiği dans gösterisinde, Jana Novorytova, Veronika Knytlova, Marta Trpisovska, Jaroslav Ondrus, Petr Opavsky, Michaela Raisova ve Robert Niznik izleyicilere keyifli dakikalar yaşattı.
Clarinet Factory-Ludek Boura ve Vojtech Nydl'in canlı müziği eşliğinde gerçekleşen dans gösterisinin yapımcılığını VerTeDance, danceWATCH-Karolina Hejnova üstlendi.
BENZER HABERLER
-
AÜ Uluslararası Tiyatro Festivali'nde “Correction” gecesi
-
Bağımsız Türkiye Partisi 7. Olağan Kongresi
-
Konya Enduro Fest 2019 Yarışları
-
“Cin Ali Çocuk Şarkıları Yarışması”
-
Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivali
-
Konya'da silahlı kavga: 6 yaralı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
Hiç yorum yapılmamış.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.