Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı

Avrasya Tüneli gece saat 00.00 ile 02.00 arasında yapılan çalışmalar nedeniyle trafiğe çift yönlü olarak kapatıldı. Tünele gelen araçlar başka güzergahlara yönlendirildi. Daha önceden yapılan açıklamada “20.02.2017 tarihinde saat 00.00 – 02.00 saatleri arasında tünel işletmesi kalite standartları kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle Avrasya Tüneli her iki yönde geçici olarak trafiğe kapatılacaktır” ifadelerine yer verilmişti. 2 saat kapalı kalacak olan Avrasya Tüneli çalışmalar sonrasında tekrar trafiğe açılacak.

İsmail Bulut – Aydemir Kadıoğlu