Avrupa şampiyonu güreşçilere coşkulu karşılama
SİİRT (AA) – İspanya ve İtalya'da düzenlenen güreş şampiyonasında altın ve gümüş madalya kazanan Abdullah Toprak ile Barış Erbek Siirt'te coşkuyla karşılandı.
İspanya'nın Pontevedra kentinde 3-6 Haziran'da yapılan Gençler Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda 63 kiloda Abdullah Toprak altın madalya, 17-23 Haziran'da İtalya'nın Faenza kentinde yapılan Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda ise 51 kiloda Barış Erbek gümüş madalya kazandı.
Siirt Havaalanı'nda karşılanan güreşçilere 100 araçlık konvoy eşlik etti. Sporcular, Siirt İktisas Spor Kulübü'nde omuzlara alındı.
İktisas Spor Kulübü Başkanı Mehmet Şakir Kayaalp, Avrupa'da ay yıldızlı bayrağı dalgalandıran Toprak ve Erbek ile iftihar ettiklerini söyledi.
Siirt'te çok sayıda güreşçiyi milli takıma kazandırdıklarını belirten Kayaalp, şöyle devat etti:
"İlimizde yetişen Abdullah ve Barış, Kayseri Şekerspor formasıyla Avrupa'da şampiyon olmaları bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Şekerspor yöneticilerini ve güreşçileri Siirt'te ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Güreşçilerin başarısı Türkiye'nin başarısıdır. Bu çocuklarımızın başarısında emeği olan her iki kulüp yöneticilerini canıgönülden kutluyorum."
Kayseri Şekerspor Kulüp Başkanı İbrahim Dayı da kendilerine destek veren herkese teşekkür ederek, güreş noktasında Siirt ile Kayseri arasında çok güzel bir dayanışma köprüsü kurulduğunu söyledi.
Sporcularının doğup büyüdükleri Siirt'te coşkuyla karşılanmasının kendilerini çok mutlu ettiğini kaydeden Dayı, "Biz Kayseri ile Siirt arasında kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek için geldik. Gayet güzel bir tablo ile karşılaştık." ifadesini kullandı.
Milli sporcu Toprak, Türk bayrağını Avrupa'da dalgalandırmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "İnşallah hedefim olimpiyatlarda ülkeme madalya kazandırmaktır." dedi.
Milli sporcu Erbek de kendisini bugünlere getiren hocalarına teşekkür ederek, önümüzdeki müsabakalarda milli takım formasıyla altın madalya almayı hedeflediğini söyledi.
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