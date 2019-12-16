Avrupa şampiyonu milli halterci Hakan Şükrü Kurnaz, okulunda coşkuyla karşılandı

KIRIKKALE (AA) – İsrail'in Eilat şehrinde düzenlenen Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Hakan Şükrü Kurnaz, memleketi Kırıkkale'deki okulunda coşkuyla karşılandı.

Erkekler 15 yaş altı 81 kilo koparmada Avrupa rekoru kırarak altın, silkmede gümüş ve toplamda yine altın madalya elde eden 10. sınıf öğrencisi Hakan Şükrü Kurnaz, eğitim gördüğü Özel Başaran Koleji'ndeki sınıfına döndü.

Burada arkadaşlarının alkışlarla karşıladığı milli sporcuyu, öğretmenleri de başarısından ötürü tebrik etti.

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Kurnaz, çok mutlu olduğunu dile getirerek, "İstiklal Marşı'mızı okuttum. Babama sözüm vardı. Yarışma çok iyi geçti. Koparmada 136 kilo kaldırarak Avrupa rekoru kırdım. Silkmede 163 kiloyla ikinci oldum ama toplamda 299 kiloya ulaşarak altın madalya kazandım. Şampiyonadan önce 2,5 aylık bir kamp sürecim oldum. Günde çift antremanla çalıştım. Romanya'da yapılacak Gençler Dünya Şampiyonası'nın kamp kadrosuna alındım. Bunun için çalışacağım." diye konuştu.

Kurnaz, altın madalya kazanmasının ardından asker selamı vermesine ilişkin, "Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan askerlerin aileleri için şampiyon oldum ve asker selamı verdim. Bu madalyalarımı da onlara armağan ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hakan'ın antrenörlüğünü de yapan babası Hayrettin Kurnaz ise yaşadıkları duygunun anlatılamayacağını vurgulayarak, çok mutlu ve gururlu olduğunu aktardı.

Oğlunun daha büyük şampiyonluklara ulaşacağından emin olduğunu söyleyen baba Kurnaz, "Şimdiki hedefimiz dünya şampiyonluğu ve 2024'te yapılacak olimpiyatlar. Avrupa Şampiyonası için yaklaşık 6 ay önce çalışmaya başladık. Hedefimiz şampiyonluktu. Geçen yıl ikinci olmuştu ama bizi mutlu etmemişti. 6 ay boyunca çok iyi çalıştık." değerlendirmesinde bulundu.