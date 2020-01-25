Avukat Bünyamin Er'e yeni görev
SİVAS (AA) – Sivas Barosuna kayıtlı avukat Bünyamin Er, Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu üyeliğine seçildi.
Er, yaptığı açıklamada, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun ilgili maddesi uyarınca, bölge kurullarına hukukçu üye olarak seçildiğini belirtti.
Görevi kendisine tevdi eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür eden Er, Sivas, Tokat ve Malatya'daki kültür varlıklarının tescilini yapmak, kaldırmak, gruplandırmak, koruma alanlarının tespiti, koruma amaçlı imar planlarını inceleyip karar alma gibi görevleri yürüteceklerini ifade etti.
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