Ayasofya Meydanı’nda İsrail protestosu
ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etmesinin ardından İstanbul Gençlik İnisiyatifi Ayasofya Meydanı’nda protesto gösterisi düzenledi. Sultanahmet Cami’sinde kılınan yatsı namazı sonrasında binlerce vatandaş ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Ayasofya Meydanı’nda toplandı. “Kudüs Müslümanlarındır”, “Katil İsrail işbirlikçi ABD” yazılı pankartlar taşıyan grup İsrail ve ABD’yi protesto etti. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan eylemde çeşitli dernek ve kurumların temsilcileri konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Ayasofya Meydanı’nda Sultanahmet Camii İmamı Hasan Kara tarafından vitir namazı kıldırmasıyla sonlandırıldı.
“Siyonistlerin sürdürdüğü istilaya sesimizi yükseltmek için bir araya geldik”
Genç Hareket Sekreteri Serkan Demirel, yaptığı konuşmada, “Siyonist İsrail, son olarak Kudüs’ü başkent ilan ederek Filistin topraklarını tamamen ele geçirmek istiyor. Siyonistler yıllardır Gazze’yi abluka altında tutuyorlar ve canları istediği zaman bombardımana tutuyorlar. Mescid-i Aksa’nın kapatılması için türlü türlü oyunlar tezgâhlıyorlar. Filistin topraklarının adım adım işgal edilmesi, Müslüman kardeşlerimizin evlerinin yakılması, silahsız çocukların kurşunlanarak öldürülmesi ve sayamadığımız kadar çok aşağılık eylemin ardında işgalci Siyonistler bulunuyor. Kudüs, kutsal şehirlerimizin en önemlilerinden biridir. İlk kıblemiz olan Mescid-i Aksa Kudüs’te bulunmaktadır. Kudüs, peygamberler şehridir. Bizler Kudüs davasını her daim kalbinde taşıyan gençler olarak Siyonistlerin sürdürdüğü istilaya sesimizi yükseltmek için bir araya geldik. Amerika, ekonomik sömürüsü yetmezmiş gibi Ortadoğu’daki ileri karakolu olan işgal devletini her geçen gün şımartıyor. Kudüs’ü Siyonistlerin başkenti olarak ilan etmesi bunun son örneğidir” dedi.
“İsrail’in başkent olarak tanınması İslam âlemine karşı işlenmiş tarihi bir cinayettir”
ABD’nin İsrail’in başkenti olarak Kudüs’ün göstermesi tüm Müslüman ailemi için cinayet olacağını aktaran Demirel, “Amerika’nın Kudüs’ü Siyonist İsrail’in başkenti olarak tanıması başta Filistin halkına genelde tüm İslam alemine karşı işlenmiş tarihi bir cinayettir. Aynı zamanda İslam ülkelerindeki kukla yönetimlerin sessizliği ve izzetsizliği emperyalistlere ve Siyonistlere en büyük cesareti vermektedir. İnanıyoruz ki bu ülkelerin yönetimleri bir gün mutlaka işledikleri ihanetlerin hesabını vereceklerdir. Bizler bir kez daha tüm kalbimizle kutsal toprağımız olan Kudüs’ün, Mescidi Aksa’nın ve tüm Filistin’in tamamen özgür olacağı güne kadar teyakkuzda olacağımızı haykırıyoruz” şeklinde konuştu.
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