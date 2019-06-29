AYBÜ İslami İlimler Fakültesinde mezuniyet töreni
ANKARA (AA) – Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) İslami İlimler Fakültesi 2018-2019 mezunları, diplomalarını törenle aldı.
Çubuk Esenboğa Külliyesi'nde yapılan mezuniyet töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Daha sonra öğrencilerden Mohammed İshak tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.
AYBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydın, törende yaptığı konuşmada, İslami Bilimler Fakültesinden bu yıl 80 öğrencinin mezun olduğunu söyledi.
Mezunlar arasında çok sayıda yabancı uyruklu öğrenci bulunduğuna işaret eden Aydın, öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi.
Öğrencilerin en iyi şekilde yetiştiğine inandığını dile getiren Aydın, "İnanıyorum ki üniversitemizden mezun olan sizler, dünyanın her ülkesinde mesleğinizi en iyi şekilde icra edeceksiniz." dedi.
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da AYBÜ'nün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her şeyiyle yakından ilgilendiği bir üniversite olduğunu vurguladı.
AYBÜ'nün Türkiye'nin kültürel kodları ve uluslararası akademik ölçütler dikkati alınarak Türkiye ve dünya bilim hayatına katkı sunmak, insan kaynağı yetiştirmek adına kurulduğunu anlatan Demirbaş, "Bu hem ülkemiz hem ilçemiz açısından çok önemli. Bu nedenle her mezuniyet töreninde ayrı bir sevinç ve heyecan yaşıyoruz. İnşallah yeni etaplarla bu hedef giderek büyüyecektir." ifadesini kullandı.
Mezun öğrenciler adına da Özbekistan vatandaşı Alıasqarhon Kosımov konuştu.
Konuşmaların ardından Aydın ve Demirbaş, bölümlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere diplomalarını verdi.
Muhsin Düğeroğlu, Hanim Kübra Öz ve Nazife Hande Aksu'nun sırasıyla ilk üç derecede yer aldığı fakülteyi bitiren öğrenciler, keplerini havaya atarak mezuniyet sevinci yaşadı.
Türk Musikisi Devlet Konservatuvarından Mustafa Demirci'nin konser verdiği törende dönem birincisi Düğeroğlu, mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.
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AYBÜ İslami İlimler Fakültesinde mezuniyet töreni
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