AYBÜ SHMYO'da devir teslim töreni
ANKARA (AA) – Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu (SHMYO) Müdürü Prof. Dr. Aytünç Ateş'in görev süresinin dolmasının ardından yerine atanan Dr. Öğretim Görevlisi Hüseyin Ayhan, göreve başladı.
AYBÜ Çubuk Yerleşkesi'ndeki devir teslim törenine Dr. Ayhan, akademik ve idari personel katıldı.
Görevi devraldığı Prof. Dr. Ateş'e çiçek ve plaket takdim eden Ayhan, kendisinin bilgi, birikim ve deneyimlerinden her zaman faydalanacaklarını söyledi.
Emeklerinden dolayı Ateş'e teşekkür eden Ayhan, "Yıllarını buraya vermiş bir insandan görevi devralmak bizim için gurur verici bir şey. Elimizden geldiği kadar bu bayrağı bir tık öteye taşıyacağız." dedi.
Ateş ise 5 yıldır görev yaptığı Çubuk'u çok sevdiğini, ayrılacak olmanın üzüntüsünü yaşadığını söyledi.
Konuşmaların ardından Ateş, görevini Ayhan'a devretti.
Devir teslim törenin ardından yapılacak projelerin detayları konuşuldu.
Akademik ve idari personelin görüşlerini ve taleplerini alan Ayhan, burada yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:
"Sizlerin arasından gelen biri olarak hem yerleşkenin sorunlarını hem de yüksekokullar için yapılması gerekenleri en iyi bilenlerden biriyim. Sizler beni ben de sizleri en iyi şekilde tanıyoruz. İnşallah el birliğiyle güzel şeyler yapacağız. Rektör hocamın kararı doğrultusunda bize böyle bir görev tebliğ edildi. Biz de burada elimizden geldiği kadar hep beraber, bir ekip olarak işleri yapmaya çalışacağız."
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