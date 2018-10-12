AYBÜ'de “Erasmusdays 2018 Bilgilendirme Günü” düzenlendi
ANKARA (AA) – Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde (AYBÜ) "Erasmusdays 2018 Bilgilendirme Günü" düzenlendi.
AYBÜ Esenboğa Merkez Külliyesi'nde yapılan programa Rektör Prof. Dr. Metin Doğan, Türkiye Ulusal Ajans Başkanı Mesut Kamil, Kahire Büyükelçisi Prof. Dr. Derya Örs, YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Sefa Kapıcıoğlu ve davetliler katıldı.
AYBÜ Dış İlişkiler Birimi Genel Koordinatörü ve AYBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Uşan, burada yaptığı konuşmada, yeni bir üniversite olmalarına rağmen 300'e yakın öğrenci ve öğretim görevlisini Erasmus programından faydalandırdıklarını söyledi.
Öğrencilerin, akademik yılın bir ya da iki döneminde hibe desteği alarak anlaşmalı üniversitelere gidebildiklerini anlatan Uşan, şöyle konuştu:
"Bu kapsamda üniversitemizin Almanya, Bulgaristan, İtalya, İspanya, İsveç, Polonya, Portekiz ve Makedonya olmak üzere 30'un üzerinde farklı üniversiteyle anlaşmamız bulunuyor. Aynı zamanda öğrencilerimiz anlaşma şartı aranmadan herhangi bir AB ülkesinde, kendi öğrenim alanındaki bir kurum ya da kuruluşta 12 aya kadar staj yapabilmektedir. Önce kendi bünyemizde daha sonrada bütün dünyaya hitap edebilen uluslararası bir üniversite olmayı hedefliyoruz."
AYBÜ Rektörü Prof. Dr. Doğan ise etkinliğin düzenlenmesi de emeği geçenlere ve katılanlara teşekkür etti.
Erasmus programlarından en çok yararlanan ülke olduklarını söyleyen Türkiye Ulusal Ajans Başkanı Mesut Kamil da "Toplam 33 ülkenin başvuruda bulunduğu programda çok iyi durumdayız. Yaklaşık 10 bin başvuru alan bir ajansız. Avrupa'da en fazla proje başvurusu alan ülkeyiz. Her yıl özellikle üniversitelerimizden 18 bin öğrencimiz Erasmus projelerinden faydalanıyor." diye konuştu.
Kampüse kurulan stantlarda çeşitli AB projelerinin tanıtımı yapılırken, Rektör Doğan tarafından öğrencilere aşure dağıtıldı. Çeşitli hediyelerin dağıtıldığı programda öğrencilere ücretsiz patlamış mısır, pamuk şekeri ve Osmanlı macunu ikram edildi.
Program kapsamında Türk Kızılay'ı tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi. Öğrencilerin ve üniversite çalışanlarının yoğun ilgi gösterdiği kampanya kapsamında 200 ünite kan bağışı toplandı.
Erasmus öğrenim hareketliliği kapsamında başlayan başvuruların ekim sonuna kadar devam edeceği bildirildi.
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