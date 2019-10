Ayite: “Yeni bir deneyim yaşamak istiyordum”

ANKARA (AA) – HALİL İBRAHİM AVŞAR – Gençlerbirliği'nin sezon başında İngiltere'nin Fulham takımından kadrosuna kattığı Floyd Ayite, bir an önce performansını en üst seviyeye çıkararak kırmızı-siyahlı ekibe katkı sağlamak istediğini söyledi.

Geçen sezon İngiltere Premier Lig'de forma giyen Ayite, AA muhabirine, Gençlerbirliği'ne transfer süreci, kendisinin ve başkent temsilcisinin performansı ile Süper Lig hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kendisi gibi futbolcu olan ağabeyi Jonathan Ayite'nin daha önce Alanyaspor, Yeni Malatyaspor ve Samsunspor'da oynadığını hatırlatan Togolu milli futbolcu, Türkiye'ye gelmeden önce kardeşiyle görüştüğünü aktardı.

Ayite, Gençlerbirliği'ne transferine ilişkin "Transfer sezonunun sonuna geliyorduk. Gençlerbirliği'nden teklif aldım, kardeşim ve ailemle konuştum. Bana Türkiye liginden ve Türkiye'den bahsettiler. Buranın keyifli bir lig olduğunu söylediler. Gençlerbirliği'nin iyi bir kulüp olduğundan bahsettiler. Bunun üzerine buraya gelme kararı aldım. Yeni bir deneyim yaşamak istiyordum. Kararımda bunun etkisi oldu." ifadelerini kullandı.

Ankara'da yaşamaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Ayite, "Ailem de burada, onlar da mutlu. Burada daha önce Fransa'dan tanıdığım takım arkadaşlarım var. Onlarla da güzel zaman geçiriyoruz. Şu an her şey benim için çok iyi. Gayet mutlu bir hayatım var. İnşallah bu mutluluğum sahaya yansır." diye konuştu.

– "Formumu yükseltmeye çalışıyorum"

Gençlerbirliği'nde son iki maçta ilk 11'de sahaya çıkan 30 yaşındaki oyuncu, henüz tam hazır olmadığını dile getirdi.

Sol açıkta görev yapan Ayite, uyum sürecini atlatmaya çalıştığına işaret ederek, "Henüz daha ligi tanımaya, takım arkadaşlarımla bir uyum oluşturmaya çalışıyorum. Formumu da yükseltmeye çalışıyorum. Henüz daha yüzde 100 hazır değilim. En yüksek form düzeyinde değilim. Formumu artırıp takımıma katkı sağlamak istiyorum. Formumun artmasıyla ümit ediyorum ki takımımı sıralamada yükseltme şansım olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Ne zaman tam hazır olursun?" sorusuna Ayite, "En yakın zamanda olabilmesi için milli takımdan erken döndüm. Takım arkadaşlarımla çalışmak için erken geldim. Önümüzde önemli bir Antalyaspor maçı var. Bu hemen Antalyaspor maçından itibaren konmuş bir hedef." yanıtını verdi.

– "Seri yakalamak istiyoruz"

Ligde galibiyeti bulunmayan Gençlerbirliği'nin 7 maçta 3 puanda kalmasıyla ilgili soru üzerine Ayite, şunları söyledi:

"Açıkçası 3 puan ve sıralamada bulunduğumuz yer bizi yansıtmıyor. Burada görmüş olduğunuz oyuncuların çoğunluğu kariyerli isimler. Fakat bazen sahada yaptıklarımızı sonuca yansıtamadığımız anlar oldu. Önümüzde Antalyaspor maçı var. Antalyaspor maçından galibiyetle ayrılmak ve sonrasında seri yakalamak istiyoruz."

Togolu futbolcu, Galatasaray ile golsüz berabere kaldıkları maçta iyi oynadıklarını ancak girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini belirterek, "Üzerimizde bir şanssızlık olduğunu düşünüyoruz. Birçok pozisyona giriyoruz, bazen değerlendiremiyoruz. İlk alacağımız galibiyetle bu şanssızlığı kıracağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

– "Kalitemi ortaya çıkarmam için çok iyi bir fırsat"

Süper Lig'de hafta sonu deplasmanda karşılaşacakları Antalyaspor'un milli maçlar öncesi Fenerbahçe'yi yendiğinin hatırlatılması üzerine Ayite, şunları kaydetti:

"Onlar Fenerbahçe'ye karşı kazandı ama biz de ligin önemli bir takımı Galatasaray'a karşı kazanabilirdik. Aynı zamanda bir puan aldık. Bu da önemli bir şey. Bu lig, zor bir lig. Burada her maç zor. Her takım her takımı yenebilir. İyi bir ekibiz. Kalitemize çok güveniyoruz. Antalya'ya kazanmak için gideceğiz. Galibiyet için sahaya çıkacağız."

Ayite, Süper Lig'de oynanan futbolun oyun stiline uygun olduğuna değinerek, "Açık oynanan bir oyun var. Sürekli pozisyona girilen ve gol atılan bir lig. Aynı zamanda hızlı oynanan bir lig. Boş alanları çok yakalama şansınız var. Hem hızlı oynanması hem de boş alan olması, kalitemi ortaya çıkarmam için çok iyi bir fırsat." şeklinde görüş belirtti.